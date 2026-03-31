सरगुजा में स्टांप वेंडरों का बड़ा हंगामा, हस्ताक्षर के बदले रिश्वत मांगने का आरोप; रजिस्ट्री कार्य ठप

Surguja Sub Registrar Office Dispute: सरगुजा के उप पंजीयक कार्यालय में स्टांप वेंडरों ने हस्ताक्षर नहीं होने पर हंगामा किया. अधिकारी पर रुपए मांगने का आरोप लगाया गया. उप पंजीयक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया. प्रशासन अब इस विवाद के निपटारे की प्रक्रिया देख रहा है.
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Surguja News: सरगुजा जिले के उप पंजीयक कार्यालय में स्टांप वेंडर जनरल स्टॉक पंजी में हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर हंगामा हो गया. स्टांप वेंडरों का आरोप है कि अधिकारी ने रुपए लेने के बाद ही हस्ताक्षर करने की बात कही. मामला तब सामने आया जब हनुमान जयंती की छुट्टी के बाद जिला मुख्यालय अंबिकापुर स्थित उप पंजीयक कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री का काम हो रहा था.
इस बीच साल का अंतिम दिन होने के कारण 20 से अधिक स्टांप वेंडर नवनीकरण करवाने कार्यालय पहुंचे. लेकिन अधिकारी ने तुरंत हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया और दूसरे दिन आने की हिदायत दी. वेंडरों का आरोप है कि अगर तत्काल हस्ताक्षर किए जाते, तो 3000 से 5000 रुपये मांगने का दबाव भी बनाया गया.
लगाए गए आरोप बेबुनियाद
इस मामले पर उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. उन्होंने बताया कि उस दिन सिर्फ रजिस्ट्री का काम हुआ, इसलिए स्टांप वेंडरों के जनरल स्टॉक पंजी में हस्ताक्षर आने वाले दिनों में सुनिश्चित किए जाएंगे. उन्होंने आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने किसी से पैसे की मांग नहीं की.
लोगों में काफी नाराजगी
वहीं स्टांप वेंडरों का कहना है कि अगर आज हस्ताक्षर नहीं हुए, तो न्यायालय में उपयोग होने वाले स्टांप और लोगों को स्टांप मिलने में समस्या आएगी. अब यह देखना बाकी है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है. दोनों पक्षों की बातों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है और लोगों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है.
रिपोर्टः सुशील कुमार, सरगुजा
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