Sukma Encounter News: सुकमा में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

Sukma Naxal News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जहां पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. जहां मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है. बता दें कि इस इलाके में सुबह से ही हलचल बनी हुई थी. वहीं आसपास के गांवों में भी इस घटना की चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि जंगल की तरफ से लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया था.

वहीं सुरक्षाबलों के जवानों ने मौके से एक .303 राइफल भी बरामद की है. जिससे साफ है कि मुठभेड़ काफी गंभीर रही. फिलहाल जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जंगल में छिपे बाकी नक्सलियों की तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, ताकि कोई भी नक्सली भाग न सके. ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और बिना जरूरत जंगल की ओर न जाने की हिदायत दी जा रही है.

एसपी ने की पुष्टि

मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे ऑपरेशन को एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में चलाया गया है. उन्होंने मुठभेड़ में इनामी नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की है. हालांकि, सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है. वहीं अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी. फिलहाल, जवान लगातार इलाके में डटे हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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नक्सलियों से अपील

वहीं दूसरी तरफ कांकेर जिले में आत्मसमर्पण करने वाले कुछ पूर्व नक्सलियों ने अपने साथियों से भावुक अपील की है. उन्होंने गोंडी भाषा में संदेश भेजकर कहा कि जंगल की जिंदगी बेहद कठिन और जोखिम भरी होती है. उन्होंने चंदर और रूपी जैसे साथियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की बात कही है. उनका कहना है कि परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना ही सबसे सही रास्ता है और बाकी लोगों को भी जल्द सरेंडर कर देना चाहिए.

इनपुटः ZEE MP-CG असाइनमेंट डेस्क

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