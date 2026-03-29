Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3158117
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

Sukma Encounter News: सुकमा में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

Sukma Naxal Encounter News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. जहां मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है. वहीं आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने अपने साथियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sukma Naxal Encounter News
Sukma Naxal Encounter News

Sukma Naxal News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. जहां पोलमपल्ली थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है. जहां मुठभेड़ में सुरक्षाबलों के जवानों ने 5 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है. बता दें कि इस इलाके में सुबह से ही हलचल बनी हुई थी. वहीं आसपास के गांवों में भी इस घटना की चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि जंगल की तरफ से लगातार फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया था.

वहीं सुरक्षाबलों के जवानों ने मौके से एक .303 राइफल भी बरामद की है. जिससे साफ है कि मुठभेड़ काफी गंभीर रही. फिलहाल जवान पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जंगल में छिपे बाकी नक्सलियों की तलाश जारी है. बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, ताकि कोई भी नक्सली भाग न सके. ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है और बिना जरूरत जंगल की ओर न जाने की हिदायत दी जा रही है.

एसपी ने की पुष्टि
मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरे ऑपरेशन को एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में चलाया गया है. उन्होंने मुठभेड़ में इनामी नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की है. हालांकि, सुरक्षा कारणों से ऑपरेशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है. वहीं अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि सर्च ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी. फिलहाल, जवान लगातार इलाके में डटे हुए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नक्सलियों से अपील
वहीं दूसरी तरफ कांकेर जिले में आत्मसमर्पण करने वाले कुछ पूर्व नक्सलियों ने अपने साथियों से भावुक अपील की है. उन्होंने गोंडी भाषा में संदेश भेजकर कहा कि जंगल की जिंदगी बेहद कठिन और जोखिम भरी होती है. उन्होंने चंदर और रूपी जैसे साथियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की बात कही है. उनका कहना है कि परिवार के साथ सामान्य जीवन जीना ही सबसे सही रास्ता है और बाकी लोगों को भी जल्द सरेंडर कर देना चाहिए.

इनपुटः ZEE MP-CG असाइनमेंट डेस्क 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

sukma news

Trending news

shahdol news
सावधान! चार्जिंग पर लगी ई-स्कूटी में ब्लास्ट, एमपी में इंदौर जैसा अग्निकांड
indore news
नर्मदा के चौथे चरण से बुझेगी नई बस्तियों की प्यास, सीएम मोहन ने किया ऐलान
Mahavir Jayanti 2026
30 या 31...जानें कब है महावीर जंयती की छुट्टी?कंफ्यूजन के बीच MP सरकार का बड़ा फैसला
balaghat news
आधी रात को ससुर और बहू के साथ खौफनाक हादसा, पल भर में राख हो गई कार
MP Education Department
MP में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 6 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी तलवार...
chhindwara bus accident
कांच पर चलकर बचाई थी 40 जिंदगियां, अब छिंदवाड़ा बस हादसे के 113 रक्षक होंगे सम्मानित
simhastha 2028
सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज, शिप्रा के घाटों पर तैनात होंगे 800 आपदा मित्र...
mp news
MP में एल्डरमैन की नियुक्ति, 123 नगर परिषदों में 4-4 सदस्य मनोनीत, CM ने दी बधाई
Chief Minister Mohan Yadav
CM ने दिया बड़ा तोहफा, इंदौर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का किया उद्धाटन
bhopal news
भोपाल में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, एक दिन में 68 LPG जब्त