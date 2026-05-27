Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3230135
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

सड़क नहीं दे सकते तो हेलीकॉप्टर दे दीजिए...छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों की अमित शाह से अनोखी गुहार

Chhattisgarh News: सुकमा जिले के मारुकी गांव के आदिवासियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक अनोखा पत्र लिखा है. गांव वालों का कहना है कि अगर प्रशासन उन्हें सड़क मुहैया नहीं करा सकता, तो इसके बजाय उन्हें आपातकालीन यात्रा के लिए एक हेलीकॉप्टर दे दे.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 27, 2026, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़क नहीं दे सकते तो हेलीकॉप्टर दे दीजिए...छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों की अमित शाह से अनोखी गुहार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मारुकी गांव के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक अनोखी अपील की है.  एक पत्र लिखकर ग्रामीणों ने कहा है कि अगर प्रशासन उन्हें सड़क मुहैया नहीं करा सकता, तो कम से कम उन्हें एक हेलीकॉप्टर ही दे दिया जाए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में लोग आवाजाही कर सकें.

दस वर्षों से अधूरी पड़ी है सड़क
गांव वालों का कहना है कि गांव को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पिछले लगभग दस वर्षों से अधूरी पड़ी है. सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदारों ने गड्ढे खोदे और पुलों तथा पुलियों पर काम शुरू किया, लेकिन बाद में इस परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया. अब यह सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, और बरसात के मौसम में गांव लगभग पूरी तरह से कट जाता है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, प्रदेश में भीषण लू का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें

Add Zee News as a Preferred Source

 

अस्पताल जाने के लिए नहीं मिलती गाड़ी
ग्रामीणों ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो जाते हैं. गर्भवती महिलाओं, बुज़ुर्गों और बीमार लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर तक खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है, जहां जाकर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई गाड़ी मिल पाती है.

गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों और प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन उन्हें आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला. अब उनकी यह अनोखी मांग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, और गांव वालों को उम्मीद है कि इससे प्रशासन का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर जाएगा.

गृह मंत्री को लिखे पत्र में क्या लिखा?
गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें एक उचित सड़क उपलब्ध नहीं करा सकता, तो उसे कम से कम एक हेलीकॉप्टर ही दे देना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में निवासी यात्रा कर सकें. यह मांग भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन नागरिक सुविधाओं के अभाव को लेकर ग्रामीणों में बढ़ रहे आक्रोश को दिखाती है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

chhattisgarh newssukma news

Trending news

Latest Ujjain News
छत पर चढ़कर फेंका मिर्च पाउडर, आंखों में जलन होते ही भागे कर्मचारी...
Latest rewa News
रीवा में जैन साध्वियों को कार से कुचलने का मामला, एक्शन में SIT, हादसा या हत्या?
gwalior news
कलुआ कहकर पति को पीटती है पत्नी, Iphone के साथ AC की डिमांड,बहू से तंग हुए सास-बेटा
bhopal news hindi
भोपाल में IPS अफसर की बेटी ने की खुदकुशी, घर में फंदे पर लटका मिला शव...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, प्रदेश में भीषण लू का अलर्ट, पढ़ें आज की बड़ी खबरें
barwani water crisis
सुबह 3 बजे टॉर्च की रोशनी में पानी की तलाश, बूंद-बूंद लिए जोखिम में जान...
Seoni news
सिवनी में भारी हंगामा! ड्राइवरों और RTO कर्मचारियों के बीच झड़प, चेकपॉइंट पर लगाई आग
gwalior news
'मेरा बॉयफ्रेंड भी यहीं रहेगा', पत्नी की डिमांड सुन हैरान रह गया पति, पहुंचा SP ऑफिस
MP Twisha Sharma Case
Twisha Sharma Death Case: सास गिरिबाला सिंह को जाना पड़ेगा जेल या मिलेगी राहत?
umaria news
बिन पानी आकाशकोट में तबाही...उमरिया में हवा उगल रहे हैंडपंप, अधूरी पड़ी ये योजना