सड़क नहीं दे सकते तो हेलीकॉप्टर दे दीजिए...छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों की अमित शाह से अनोखी गुहार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के मारुकी गांव के ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक अनोखी अपील की है. एक पत्र लिखकर ग्रामीणों ने कहा है कि अगर प्रशासन उन्हें सड़क मुहैया नहीं करा सकता, तो कम से कम उन्हें एक हेलीकॉप्टर ही दे दिया जाए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में लोग आवाजाही कर सकें.

दस वर्षों से अधूरी पड़ी है सड़क

गांव वालों का कहना है कि गांव को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने वाली सड़क पिछले लगभग दस वर्षों से अधूरी पड़ी है. सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदारों ने गड्ढे खोदे और पुलों तथा पुलियों पर काम शुरू किया, लेकिन बाद में इस परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया. अब यह सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है, और बरसात के मौसम में गांव लगभग पूरी तरह से कट जाता है.

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अस्पताल जाने के लिए नहीं मिलती गाड़ी

ग्रामीणों ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान हालात सबसे ज्यादा गंभीर हो जाते हैं. गर्भवती महिलाओं, बुज़ुर्गों और बीमार लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर तक खाट पर उठाकर ले जाना पड़ता है, जहां जाकर उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई गाड़ी मिल पाती है.

गांव वालों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों और प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन उन्हें आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला. अब उनकी यह अनोखी मांग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है, और गांव वालों को उम्मीद है कि इससे प्रशासन का ध्यान उनकी समस्याओं की ओर जाएगा.

गृह मंत्री को लिखे पत्र में क्या लिखा?

गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रशासन उन्हें एक उचित सड़क उपलब्ध नहीं करा सकता, तो उसे कम से कम एक हेलीकॉप्टर ही दे देना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थितियों में निवासी यात्रा कर सकें. यह मांग भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन नागरिक सुविधाओं के अभाव को लेकर ग्रामीणों में बढ़ रहे आक्रोश को दिखाती है.

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