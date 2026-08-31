पोलमपल्ली पोटाकेबिन में 47 बच्चे बीमार, अधीक्षिका पद से हटाया, 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन

बीते दिनों ZEE मीडिया की टीम ने पोलमपल्ली पोटाकेबिन में 47 बच्चों के फूड पॉइजनिंग से बीमार होने की आशंका का मामला उठाया था. रिपोर्ट में दूषित पानी और भोजन को लेकर भी सवाल सामने आए थे. इस दौरान जी मीडिया की टीम ने पोटाकेबिन की व्यवस्थाओं को लेकर अधीक्षिका से सवाल किए थे. सवालों के जवाब में अधीक्षिका का गैर-जिम्मेदाराना बयान सामने आया था. मामला सामने आने के बाद बच्चों की सेहत और पोटाकेबिन में उपलब्ध भोजन-पानी की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की.



स्वास्थ्य विभाग ने लगाया स्वास्थ्य शिविर

मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को पोटाकेबिन भेजकर बच्चों की जांच कराई. इसके बाद 28 और 29 अगस्त को स्वास्थ्य शिविर लगाया गया. वहीं, 29 अगस्त को कलेक्टर ने स्वयं पोलमपल्ली पोटाकेबिन का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान संस्था के संचालन में कमियां पाई गईं. इसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर अधीक्षिका पद्मलता मौर्य को प्रभार से मुक्त कर दिया गया. मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम भी गठित की गई है. साथ ही पूरे मामले पर बीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है.