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पोलमपल्ली पोटाकेबिन में 47 बच्चे बीमार, अधीक्षिका पद से हटाया, 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन

Sukma 47 Children Sick: सुकमा के पोलमपल्ली पोटाकेबिन में 47 बच्चों के बीमार पड़ने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर अधीक्षिका को प्रभार से मुक्त किया गया है. तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर बीईओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 31, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:21 AM IST
पोलमपल्ली पोटाकेबिन में 47 बच्चे बीमार, अधीक्षिका पद से हटाया, 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन
Image Credit: AI Generated Images

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