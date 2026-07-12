/छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्लान, नक्सल मुक्त गांवों में लहराएगा तिरंगा, विकास के लिए मिलेगा 1-1 करोड़ रुपये

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छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति, विकास और विश्वास का माहौल मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देशों के तहत 15 अगस्त के मौके पर नक्सल-मुक्त घोषित हर गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस पहल का मकसद ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना जगाना और विकास के एक नए दौर की शुरुआत का संदेश देना है.
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा प्लान
दरअसल, शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में पुलिस विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नक्सल से जुड़े उन मामलों की कानूनी समीक्षा की जानी चाहिए जिनमें जान-माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और उसी के अनुसार जरूरी कार्रवाई की जानी चाहिए. इसके लिए कानून विभाग की मदद से एक टीम बनाई जाएगी.
विकास के लिए मिलेगा 1-1 करोड़ रुपये
इस अभियान के पहले चरण में बस्तर के तीन सबसे संवेदनशील जिलों सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के 50 गांवों को चुना गया है. इन गांवों में न सिर्फ तिरंगा शान से लहराएगा, बल्कि यहां विकास की एक नई लहर भी आएगी. सरकार ने बुनियादी सुविधाओं (जैसे सड़कें, बिजली, पानी की सप्लाई और शिक्षा) के विकास के लिए हर गांव को ₹1 करोड़ (कुल ₹50 करोड़) का विशेष बजट मंजूर किया है.
पुनर्वास पर सरकार का फोकस
इसके अलावा सरकार ने मानवीय और कानूनी, दोनों ही मोर्चों पर काफी राहत दी है. नक्सल-संबंधी उन मामलों में बंद कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी, जिनमें किसी की जान नहीं गई थी. साथ ही, सरकार उन युवाओं के पुनर्वास पर खास जोर दे रही है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौट रहे हैं. उन्हें सरेंडर करने के एक महीने के भीतर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे वे नई ज़िंदगी शुरू कर सकें.
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