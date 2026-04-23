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मामूली बात पर 'तुगलकी' फरमान, रसूखदारों को न्योता न देने पर परिवार का हुक्का-पानी बंद, समाज से किया बाहर

Surajpur News: सूरजपुर के सिलफिली गांव में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का मामला सामने आया है. मामूली कारणों पर लिए गए इस फैसले का स्थानीय सरपंच और संगठनों ने विरोध किया है. पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है, मामले की जांच जारी है.

Written By  OP Tiwari|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:44 PM IST
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Surajpur Talibani Farman
Surajpur Talibani Farman

Surajpur Talibani Farman: सूरजपुर के सिलफिली गांव में सामाजिक कट्टरता और दकियानूसी परंपराओं का एक अमानवीय चेहरा सामने आया है. यहां एक परिवार के विरुद्ध तालिबानी फरमान जारी करते हुए उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है. पीड़ित परिवार को समाज की मुख्यधारा से अलग करने के इस निर्णय ने न केवल मानवीय संवेदनाओं पर कुठाराघात किया है, बल्कि कानून और व्यवस्था को भी खुली चुनौती दी है. वहीं उसी समाज के लोग और गांवों के सरपंच भी इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं. इस प्रताड़ना से त्रस्त होकर अब पीड़ित ने जयनगर थाने में न्याय की गुहार लगाई है.

सिलफिली निवासी सोमार साय और उसका परिवार इन दिनों जबरदस्त मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है. दरअसल, गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने एक सामाजिक बैठक आयोजित कर सोमार साय के विरुद्ध बहिष्कार का लिखित फरमान सुना दिया. इस कठोर दंड के पीछे के कारण बेहद मामूली और व्यक्तिगत बताए जा रहे हैं. आरोप है कि सोमार ने अपने घर के एक निजी मांगलिक कार्यक्रम में गांव के तीन रसूखदारों को आमंत्रित नहीं किया था, जिसे समाज के इन ठेकेदारों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया. इसके साथ ही माता के निधन के बाद किए गए अंतिम संस्कार के विधानों पर भी आपत्ति जताई गई है. समाज का तर्क है कि सोमार ने दशगात्र के दिन ही भोज का आयोजन किया, जो सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन है, जबकि उनके अनुसार यह कार्यक्रम बारहवें दिन संपन्न होना था.

तुगलकी फरमान गलत
इस फरमान के बाद जहां पीड़ित परिवार सामाजिक अलगाव के कारण सदमे में है, वहीं गांव की सरपंच और राजनीतिक संगठनों ने इस कृत्य को गलत बताया है. गोंड समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने इसे पूरी तरह गैर-संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताया है. गांव की सरपंच ने भी इस तुगलकी फरमान को सिरे से खारिज करते हुए इसे गलत ठहराया है.

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मामले की जांच जारी 
फिलहाल जयनगर पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है. सभ्य समाज में इस तरह के तालिबानी फरमान के लिए कोई स्थान नहीं है. यह मामला स्पष्ट करता है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर मानते हैं. अब पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई ही यह तय करेगी कि सोमार साय के परिवार को समाज में फिर से गौरव और गरिमा प्राप्त होती है या नहीं.

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