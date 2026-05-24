Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3227735
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

सूरजपुर में अवैध कोयला खनन पर बड़ा एक्शन, नाले में चल रही खुदाई पर चला बुलडोजर

Surajpur News: सूरजपुर के लटोरी इलाके के तुलसी गांव में अवैध कोयला खनन के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की. नाले के भीतर चल रहे अवैध उत्खनन का खुलासा होने पर मौके से करीब 15 टन कोयला जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 24, 2026, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surajpur Coal Mining News
Surajpur Coal Mining News

Surajpur Coal Mining News: सूरजपुर में अवैध कोयला खनन के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है. लटोरी इलाके के तुलसी गांव में नाले के भीतर चल रहे अवैध उत्खनन का खुलासा हुआ, जहां से भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया. कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध खनन स्थल को भी ध्वस्त कर दिया. दरअसल, खनिज विभाग को सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग और पुलिस की टीम ने तुलसी गांव में दबिश दी.

मौके पर पहुंचते ही टीम उस वक्त हैरान रह गई, जब नाले के भीतर अवैध तरीके से कोयला निकाला जाता मिला. कार्रवाई के दौरान करीब 5 टन कोयला जब्त किया गया. जांच आगे बढ़ी तो उत्खनन में शामिल एक व्यक्ति के घर से लगभग 10 टन कोयले का अवैध भंडारण भी मिला. कुल मिलाकर करीब 15 टन कोयला जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है. जब्त कोयले को संबंधित थाने के सुपुर्द कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

नाले में अवैध खनन
प्रशासनिक कार्रवाई यहीं नहीं रुकी. जिस नाले में अवैध खनन किया जा रहा था, उसे जेसीबी की मदद से भर दिया गया, ताकि दोबारा वहां उत्खनन न हो सके. बताया जा रहा है कि अवैध रूप से निकाला गया कोयला आसपास के स्थानीय ईंट भट्टों में खपाया जाता था. खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत तुलसी के सरपंच के माध्यम से गांव में मुनादी भी करवाई है. लोगों से अपील की गई है कि अवैध कोयला उत्खनन बेहद जोखिम भरा है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सख्त कार्रवाई होगी
विभाग ने साफ कहा है कि जहां भी अवैध खनन की सूचना मिलेगी, वहां लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है. प्रशासन अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटा है, ताकि अवैध खनन और कोयले के कारोबार से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब किया जा सके.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

surajpur news

Trending news

bastar news
दूषित पानी से छत्तीसगढ़ में खतरनाक बीमारी का कहर, फिर भी अस्पताल जाने से डर रहे लोग
Twisha Sharma Case
अब ट्विशा की मौत का खुलेगा राज! शव का री-पोस्टमार्टम पूरा, शाम 5 बजे अंतिम संस्कार
Contaminated water
धार के रहवासियों में बदबूदार मटमैले पानी से हड़कंप, दूषित पानी पीने को मजबूर रहवासी
twisha sharma death case
Twisha Sharma Death Cas: 12 दिन बाद भोपाल में होगा ट्विशा का अंतिम संस्कार...
Bandhavgarh National Park
बांधवगढ़ नेशनल पार्क में बाघ के हमले में महिला की मौत, CM ने जताया दुख...
sheopur news
श्योपुर में भारी बवाल, थाने में घुसी सैकड़ों की भीड़, पुलिस पर लाठी-डंडों से हमला
bhopal crime news
बर्थडे पार्टी की...नशे में भोपाल की सड़कों पर दौड़ाई कार, कई लोगों को रौंदा...
cm mohan yadav
सिंगरौली महोत्सव में विकास योजनाओं पर जोर, CM मोहन यादव ने गिनाई उपलब्धियां
bhopal news
सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट में भोपाल से पहुंचेंगे नोएडा, जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट
NEET re-exam
सावधान! NEET Re-Exam के बहाने छात्रों-पेरेंट्स को शिकार बना रहे साइबर ठग...