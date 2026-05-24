सूरजपुर में अवैध कोयला खनन पर बड़ा एक्शन, नाले में चल रही खुदाई पर चला बुलडोजर

Surajpur Coal Mining News: सूरजपुर में अवैध कोयला खनन के खिलाफ खनिज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस दिया है. लटोरी इलाके के तुलसी गांव में नाले के भीतर चल रहे अवैध उत्खनन का खुलासा हुआ, जहां से भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया. कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध खनन स्थल को भी ध्वस्त कर दिया. दरअसल, खनिज विभाग को सूचना मिली थी, जिसके बाद विभाग और पुलिस की टीम ने तुलसी गांव में दबिश दी.

मौके पर पहुंचते ही टीम उस वक्त हैरान रह गई, जब नाले के भीतर अवैध तरीके से कोयला निकाला जाता मिला. कार्रवाई के दौरान करीब 5 टन कोयला जब्त किया गया. जांच आगे बढ़ी तो उत्खनन में शामिल एक व्यक्ति के घर से लगभग 10 टन कोयले का अवैध भंडारण भी मिला. कुल मिलाकर करीब 15 टन कोयला जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग एक लाख रुपये बताई जा रही है. जब्त कोयले को संबंधित थाने के सुपुर्द कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

नाले में अवैध खनन

प्रशासनिक कार्रवाई यहीं नहीं रुकी. जिस नाले में अवैध खनन किया जा रहा था, उसे जेसीबी की मदद से भर दिया गया, ताकि दोबारा वहां उत्खनन न हो सके. बताया जा रहा है कि अवैध रूप से निकाला गया कोयला आसपास के स्थानीय ईंट भट्टों में खपाया जाता था. खनिज विभाग ने ग्राम पंचायत तुलसी के सरपंच के माध्यम से गांव में मुनादी भी करवाई है. लोगों से अपील की गई है कि अवैध कोयला उत्खनन बेहद जोखिम भरा है और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

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सख्त कार्रवाई होगी

विभाग ने साफ कहा है कि जहां भी अवैध खनन की सूचना मिलेगी, वहां लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. फिलहाल इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है. प्रशासन अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटा है, ताकि अवैध खनन और कोयले के कारोबार से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब किया जा सके.

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