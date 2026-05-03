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सूरजपुर में नकाबपोशों का कहर, महिला का अपहरण कर मांगी 22 लाख की फिरौती, पुलिस दबाव में छोड़कर हुए फरार

Surajpur Kidnapping Case सूरजपुर के सरनापारा इलाके में अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. तीन नकाबपोश बदमाश कार बुकिंग के बहाने एक घर में घुसे और घर में अकेल पाकर मारपीट की और बांधक बना लिया.

 

Written By  OP Tiwari|Edited By: Pooja|Last Updated: May 03, 2026, 05:45 PM IST
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सूरजपुर में नकाबपोशों का कहर, महिला का अपहरण कर मांगी 22 लाख की फिरौती, पुलिस दबाव में छोड़कर हुए फरार

Surajpur Kidnapping Case: सूरजपुर के सरनापारा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक सनसनीखेज अपहरण की वारदात सामने आई. तीन नकाबपोश बदमाश कार बुकिंग के बहाने एक घर में घुसे और घर में अकेल पाकर महिला को निशाना बना लिया. बदमाशों ने महिला पर हमला कर उनके हाथ-पैर बांध दिए और उन्हें जबरन अपने साथ ले गए. 

बताया जा रहा है कि महिला के पति, जो एक सेवानिवृत्त कॉलरी कर्मचारी हैं, उस समय काम के सिलसिले में अंबिकापुर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया. अपहरण के बाद बदमाशों ने महिला के पति को फोन कर 22 लाख रुपए की फिरौती की मांग की. जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जिले भर में नाकेबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया. पुलिस की लगातार दबिश और सर्चिंग ऑपरेशन के चलते आरोपी दबाव में आ गए और पकड़े जाने के डर से उन्होंने महिला को करीब 12 घंटे बाद रात लगभग 3 बजे बाईपास रोड के पास सुनसान जगह पर छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. 

22 लाख रुपए की फिरौती मांगी
घटना के दौरान महिला के साथ मारपीट भी की गई. जिससे उनके सिर और शरीर पर चोट के निशान हैं, फिलहाल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और आरोपियों की पहचान के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर जांच तेज कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस द्वारा किया जा रहा है. इस पूरी घटना ने रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े इस तरह घर में घुसकर महिला का अपहरण और फिरौती की मांग जैसी वारदात ने लोगों को दहशत में डाल दिया है. हालांकि पुलिस की तत्परता से महिला की जान बच गई, लेकिन 22 लाख की फिरौती मांगने वाले ये शातिर बदमाश अब भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर पुलिस कब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है. सूरजपुर के सरनापारा इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है. दिनदहाड़े घर में घुसकर महिला का अपहरण करना और फिर 22 लाख रुपए की फिरौती मांगना, यह साफ दर्शाता है कि बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं. 

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ये भी पढ़ें : छत्तीसगढ़ में ED की 13 ठिकानों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक', शराब घोटाले में 2883 करोड़ का खुलासा

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