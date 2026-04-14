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सूरजपुर में सरपंच का काला कारनामा! अवैध भट्ठों पर मासूमों से मजदूरी, खुलासे से मचा हड़कंप

Surajpur News: सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक में अवैध ईंट भट्ठों पर बच्चों से मजदूरी का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर कार्रवाई तेज कर दी है.

Written By  OP Tiwari|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:30 PM IST
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surajpur Illegal Brick
surajpur Illegal Brick

surajpur Illegal Brick: सूरजपुर के ओडगी ब्लॉक के कुप्पी क्षेत्र के गंगापुर गांव में अवैध ईंट भट्ठों पर मासूम बच्चों से मजदूरी कराए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. इस खबर को ZEE Media ने प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया. कलेक्टर के निर्देश पर बाल संरक्षण इकाई की टीम को मौके पर भेजा गया, जिसने पूरे मामले की जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में स्थिति चिंताजनक पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है.

जांच के दौरान टीम ने पाया कि संबंधित अवैध ईंट भट्ठा कुप्पी ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा संचालित किया जा रहा था. मौके पर सरपंच और ग्रामीणों से पूछताछ की गई, जिसमें यह पुष्टि हुई कि भट्ठे पर बच्चों से काम कराया जा रहा था. हालांकि, सरपंच ने अपनी सफाई में कहा कि बच्चों को मजदूर अपने साथ लाए थे और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी. इसके बावजूद टीम ने मामले को गंभीर मानते हुए आगे की जांच जारी रखी.

सरपंच को दिए निर्देश
जांच टीम ने क्षेत्र के दो स्कूलों में जाकर बच्चों की पहचान करने की कोशिश की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या नहीं. लेकिन दोनों स्कूलों के शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि ये बच्चे उनके विद्यालय में दर्ज नहीं हैं. पहचान नहीं हो पाने के कारण तत्काल कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी. हालांकि, टीम ने सरपंच को निर्देश दिया है कि भट्ठे पर काम कर रहे सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाए.

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कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि जांच का पंचनामा तैयार कर विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि क्षेत्र में एक नहीं बल्कि कई अन्य अवैध ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं, जहां श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है. इस खुलासे के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है और अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

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