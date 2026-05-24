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पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच बड़ा खेल! अंतरराज्यीय डीजल चोरी गिरोह का पर्दाफाश, ढाबा संचालक समेत 2 गिरफ्तार

Diesel Theft Gang: पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच सूरजपुर में पुलिस ने अंतरराज्यीय डीजल चोरी गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है.प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ढाबा संचालक और टैंकर चालक को गिरफ्तार किया है.

 

Written By  OP Tiwari|Edited By: Pooja|Last Updated: May 24, 2026, 11:19 AM IST
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पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच बड़ा खेल! अंतरराज्यीय डीजल चोरी गिरोह का पर्दाफाश, ढाबा संचालक समेत 2 गिरफ्तार

Diesel Theft Gang: सूरजपुर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच पुलिस ने अंतरराज्यीय डीजल चोरी गिरोह का बड़ा भंडाफोड़ किया है. प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ढाबा संचालक और टैंकर चालक को गिरफ्तार कर करीब 950 लीटर डीजल, दो टैंकर और एक स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है. आरोपी टैंकरों से डीजल निकालकर अवैध तरीके से बेचने का कारोबार चला रहे थे. पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है.

दरअसल दुरती स्थित अन्नपूर्णा ढाबा में चल रहे डीजल चोरी के खेल का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ढाबा संचालक रविकांत यादव, टैंकर चालकों और अपने साथियों की मिलीभगत से हाईवे से गुजरने वाले टैंकरों से डीजल चोरी कर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. छापेमारी के दौरान ढाबा के पीछे बने कमरे और खुले स्थान से भारी मात्रा में डीजल बरामद किया गया. मौके से चार बड़े ड्रम, कई प्लास्टिक जरिकेन और पाइप के जरिए निकाला गया करीब 950 लीटर डीजल जब्त किया गया. जिसकी कीमत करीब 93 हजार रुपये बताई जा रही है. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों टैंकर यूपी के मुगलसराय से उड़ीसा के लिए निकले थे. लेकिन रास्ते में ही टैंकरों से डीजल निकालकर उसे अवैध तरीके से बेचने की तैयारी की जा रही थी.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

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आरोपियों ने चोरी को अंजाम देने के लिए ऐसा तरीका अपनाया था जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई. टैंकर के ऑयल टैंक को काटकर उसका लॉक नोजल हटाया जाता था. फिर पाइप के जरिए डीजल निकाल लिया जाता था और चोरी के बाद पूरे हिस्से को दोबारा वेल्डिंग कर इस तरह जोड़ दिया जाता था कि पहली नजर में किसी को शक तक न हो. मौके से कटिंग मशीन, पाइप, वेल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं. पुलिस ने ढाबा संचालक रविकांत यादव और टैंकर चालक सलीम रहमान खान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक अन्य चालक फरार बताया जा रहा है जिसकी तलाश जारी है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के दूसरे सदस्यों और डीजल खरीदने वाले लोगों की भी जांच में जुटी हुई है.

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