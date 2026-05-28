Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3231150
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

नगर पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भारी बवाल, मंत्री का कांग्रेस पर पलटवार, थाने में हंगामे के बाद बढ़ा सियासी पारा

Shivnandanpur Nagar Panchayat Election:सूरजपुर के शिवनंदनपुर में होने वाले पहले नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया. कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद कई दिनों तक हंगामा और प्रदर्शन हुए. वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है.

Written By  Naveen Kumar Kashyap|Edited By: Pooja|Last Updated: May 28, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नगर पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भारी बवाल, मंत्री का कांग्रेस पर पलटवार, थाने में हंगामे के बाद बढ़ा सियासी पारा

Shivnandanpur Nagar Panchayat Election: सूरजपुर के शिवनंदनपुर में होने वाले पहले नगर पंचायत चुनाव ने इस समय पूरे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है. कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उपजा विवाद विश्रामपुर थाने के सामने तीन दिनों तक चले हंगामे, दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के घेराव और भूख हड़ताल के बाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन चुनावी रंजिश अभी भी बरकरार है. इस सियासी घमासान में कांग्रेस के प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रही एफआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है.

मंत्री ने इस पूरे आंदोलन को राजनीति से प्रेरित और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया है. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के थाने घेराव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस आज जो आश्वासन देकर जा रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो सवाल यह उठता है कि पिछले 5 साल ये लोग कहां थे और किसके साथ थे. उन्होंने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग जनता द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी. कांग्रेस के शासनकाल में पड़ोसी विधानसभा के नेता ही उपमुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों पर बैठे थे, लेकिन तब उन्हें शिवनंदनपुर के विकास की कोई चिंता नहीं हुई. कांग्रेस में इच्छाशक्ति की कमी थी, जिसके कारण शिवनंदनपुर सिर्फ एक ग्राम पंचायत बनकर रह गया, जबकि भाजपा की सरकार आते ही इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया.

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस के आंदोलन पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता विश्रामपुर थाने के सामने उन लोगों के समर्थन में धरने पर बैठे थे. जिनपर पहले से कई गंभीर धाराएं और एफआईआर दर्ज हैं. उनके समर्थन में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता थाने के सामने बैठ गए,कांग्रेस हमेशा से ही आपराधिक लोगों का साथ देती है,शिवनंदनपुर के विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने पिछले डेढ़ साल का लेखा-जोखा भी पेश किया. उन्होंने बताया कि नगर पंचायत बनने के बाद पिछले डेढ़ साल में 4 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है, जिसमें से 2 करोड़ रुपये की लागत के काम वर्तमान में प्रगति पर हैं. शेष बचे हुए कार्य इस समय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रुके हुए हैं. जिनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा. चुनाव नतीजों और जमीनी माहौल को लेकर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि वह खुद लगातार फील्ड पर सक्रिय हैं और हर वार्ड का दौरा कर रही हैं. जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है. कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भाजपा इस नगर पंचायत चुनाव में पूरे दम-खम से जुटी हुई है. उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि शिवनंदनपुर में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का अध्यक्ष और पार्षद चुनकर आएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़े: छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, हीटवेव के बीच प्री-मानसून देगा दस्तक, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

cg news in hindi surajpur

Trending news

Betul News mp
बैतूल में कागजों में ‘हर घर जल'...गांव में सूखे पड़े नल, बूंद-बूंद के लिए मौत से जंग
Sidhi news
जंगल की गुफा में कंबल में लिपटा मिला महिला का सड़ा-गला कंकाल, 15 दिन से थी गायब
Mohan Yadav
राशन की नहीं होगी हेराफेरी, हाईटेक योजना को केंद्र की मंजूरी; मोहन यादव ने की तारीफ
Dindori news hindi
जल संरक्षण में डिंडौरी का डंका, देश में मिला दूसरा स्थान...
MP Breaking News LIVE
Twisha Case LIVE Update: कभी भी हो सकती है गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी, CBI 1 घंटे से कर रही पूछताछ; वकील भी पहुंचे घर
Narmadapuram news
चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ा भारी, महिला ट्रेन के नीचे फंसी, RPF जवानों ने बचाई जान
twisha sharma death case
गिरीबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी!
Digvijay Singh Statement
दिग्विजय सिंह के बयान पर संत समाज नाराज, 'देश को बांटने वाली राजनीति से बचें'
Bakrid 2026
MP में बकरीद की छुट्टी, बंद रहेंगे सभी दफ्तर, बैंक, स्कूल-कॉलेज; प्रशासन अलर्ट
International Yoga Day
खजुराहो से योग दिवस 2026 का काउंटडाउन शुरू, CM मोहन यादव ने दिया 'निरोग' का मंत्र