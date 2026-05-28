नगर पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में भारी बवाल, मंत्री का कांग्रेस पर पलटवार, थाने में हंगामे के बाद बढ़ा सियासी पारा

Shivnandanpur Nagar Panchayat Election:सूरजपुर के शिवनंदनपुर में होने वाले पहले नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया. कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के बाद कई दिनों तक हंगामा और प्रदर्शन हुए. वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर को लेकर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है.
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Shivnandanpur Nagar Panchayat Election: सूरजपुर के शिवनंदनपुर में होने वाले पहले नगर पंचायत चुनाव ने इस समय पूरे प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है. कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उपजा विवाद विश्रामपुर थाने के सामने तीन दिनों तक चले हंगामे, दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के घेराव और भूख हड़ताल के बाद भले ही शांत हो गया हो, लेकिन चुनावी रंजिश अभी भी बरकरार है. इस सियासी घमासान में कांग्रेस के प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रही एफआईआर को लेकर छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है.
मंत्री ने इस पूरे आंदोलन को राजनीति से प्रेरित और जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश करार दिया है. मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के थाने घेराव पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस आज जो आश्वासन देकर जा रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो सवाल यह उठता है कि पिछले 5 साल ये लोग कहां थे और किसके साथ थे. उन्होंने कहा कि शिवनंदनपुर को नगर पंचायत बनाने की मांग जनता द्वारा काफी लंबे समय से की जा रही थी. कांग्रेस के शासनकाल में पड़ोसी विधानसभा के नेता ही उपमुख्यमंत्री जैसे बड़े पदों पर बैठे थे, लेकिन तब उन्हें शिवनंदनपुर के विकास की कोई चिंता नहीं हुई. कांग्रेस में इच्छाशक्ति की कमी थी, जिसके कारण शिवनंदनपुर सिर्फ एक ग्राम पंचायत बनकर रह गया, जबकि भाजपा की सरकार आते ही इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया.
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस के आंदोलन पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के बड़े नेता विश्रामपुर थाने के सामने उन लोगों के समर्थन में धरने पर बैठे थे. जिनपर पहले से कई गंभीर धाराएं और एफआईआर दर्ज हैं. उनके समर्थन में कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता थाने के सामने बैठ गए,कांग्रेस हमेशा से ही आपराधिक लोगों का साथ देती है,शिवनंदनपुर के विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने पिछले डेढ़ साल का लेखा-जोखा भी पेश किया. उन्होंने बताया कि नगर पंचायत बनने के बाद पिछले डेढ़ साल में 4 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है, जिसमें से 2 करोड़ रुपये की लागत के काम वर्तमान में प्रगति पर हैं. शेष बचे हुए कार्य इस समय चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण रुके हुए हैं. जिनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा. चुनाव नतीजों और जमीनी माहौल को लेकर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि वह खुद लगातार फील्ड पर सक्रिय हैं और हर वार्ड का दौरा कर रही हैं. जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है. कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भाजपा इस नगर पंचायत चुनाव में पूरे दम-खम से जुटी हुई है. उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि शिवनंदनपुर में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का अध्यक्ष और पार्षद चुनकर आएंगे.
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