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सूरजपुर चुनाव परिणाम: शिवनंदनपुर नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष बने रितेश जायसवाल, संजय सोनी को दी करारी शिकस्त

Shivnandanpur Nagar Panchayat Election Results: सूरजपुर के नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत के पहले चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की. अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रितेश जायसवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी संजय सोनी को 362 वोटों से हराकर नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष बन गए हैं.

Written By  OP Tiwari|Edited By: Pooja|Last Updated: Jun 04, 2026, 12:51 PM IST
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सूरजपुर चुनाव परिणाम: शिवनंदनपुर नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष बने रितेश जायसवाल, संजय सोनी को दी करारी शिकस्त

Shivnandanpur Nagar Panchayat Election Results: सूरजपुर के नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत के पहले ऐतिहासिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है. दिलचस्प मुकाबले में भाजपा के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने अपने निकटतम कांग्रेस के प्रतिद्वंदी संजय सोनी को 362 मतों के अंतर से शिकस्त देकर नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज कर ली है.

राजनीतिक नजरिए से बेहद संवेदनशील माने जा रहे इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी को कुल 2028 मत प्राप्त हुए, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के खाते में 1666 वोट आए. वहीं आम आदमी पार्टी को महज 215 वोटों से ही संतोष करना पड़ा. आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस नगर पंचायत में कुल 4642 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 3952 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. 

15 वार्डों में से कांग्रेस के 8 पार्षदों ने जीत दर्ज की
हालांकि अध्यक्ष पद पर भाजपा की इस जीत के उलट, पार्षदों के नतीजों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है. कुल 15 वार्डों में से कांग्रेस के 8 पार्षदों ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के 7 पार्षद ही चुनाव जीत सके. पार्षदों की संख्या में भले ही कांग्रेस आगे रही हो, लेकिन अध्यक्ष पद पर रितेश जायसवाल की इस रोमांचक जीत ने शिवनंदनपुर नगर पंचायत की मुख्य कमान भाजपा के हाथों में सौंप दी है.

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बीजेपी ने आतिशबाजी-ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया जश्न
पहले नगरीय चुनाव में मिली इस सफलता के बाद भाजपा खेमे और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, नतीजों की आधिकारिक घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, इस जीत पर नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं जबकी भाजपा के नेता विकास की जीत बता रहे हैं.

ये भी पढ़े: छत्तीसगढ़: BJP को प्रदेश अध्यक्ष के शहर में मिली हार, कांग्रेस ने बचा लिया 30 साल पुराना गढ़; 436 वोटों से मिली जीत

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