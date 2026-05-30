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जहां होता है अंतिम संस्कार, वहीं से पीने का पानी ला रहे ग्रामीण, छत्तीसगढ़ के इस गांव की हकीकत झकझोर देगी

Surajpur Water Crisis: सूरजपुर के वनांचल क्षेत्रों में भीषण जल संकट से ग्रामीण परेशान हैं. गोविंदगढ़, परसिया और बैजनाथपुर सहित कई गांवों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. ग्रामीण समस्या स्वीकार रहे हैं, जबकि प्रशासन पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा कर रहा है.

Written By  OP Tiwari|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 30, 2026, 04:50 PM IST
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Chhattisgarh Drinking Water Problem
Chhattisgarh Drinking Water Problem

Chhattisgarh Drinking Water Problem: जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही है और आम लोग गर्मी से बेहाल हैं, वहीं सूरजपुर के कई इलाकों के लोग इस गर्मी में दोहरी मार झेल रहे हैं. सूरजपुर के कई गांव आज भी पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं. भीषण गर्मी के बीच भैयाथान ब्लॉक के गोविंदगढ़, परसिया, सवांरावां और बैजनाथपुर इलाके में जल संकट इस कदर गहरा गया है कि ग्रामीण गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. हालात इतने भयावह हैं कि जिस ढोढ़ी के पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं, उसके ठीक बगल में श्मशान घाट पर शवों का अंतिम संस्कार होता है. महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे रोजाना कई किलोमीटर जंगल और पहाड़ी रास्ते पार कर पानी लाने निकलते हैं, लेकिन जिम्मेदारों तक उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंची. 

बता दें कि घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे गोविंदगढ़ पंचायत की तस्वीर वर्षों बाद भी नहीं बदली है. यहां सुबह की शुरुआत पानी की तलाश से होती है. महिलाएं और बच्चे हाथों में पानी के बर्तन लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, ताकि किसी तरह घर के लिए पानी जुटाया जा सके. लेकिन सबसे दर्दनाक तस्वीर उस ढोढ़ी की सामने आई है, जहां ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं. पानी बेहद गंदा है, ऊपर काई जमी हुई है और लोग कपड़े से छानकर उसी पानी को घर ले जा रहे हैं. 

ढोढ़ी से पानी पीने को मजबूर लोग
चौंकाने वाली बात यह है कि इसी ढोढ़ी के ठीक बगल में श्मशान घाट है, जहां शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसी इलाके का पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं. जब हम आसपास की पंचायतों का जायजा लेने बैजनाथपुर के आमापानी गांव पहुंचे, तो वहां की तस्वीर भी बेहद चिंताजनक नजर आई.  यहां ग्रामीण जंगल के बीच बने गंदे तालाब के पानी पर निर्भर हैं. जिस पानी को जंगली जानवर और मवेशी पीते हैं, उसी पानी से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं. ग्रामीण इसी पानी का इस्तेमाल पीने, नहाने और खाना बनाने तक में कर रहे हैं, जिससे संक्रमण और बीमारी का खतरा लगातार बना हुआ है. वहीं जंगल के रास्तों में जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है. इलाके में न पर्याप्त पेयजल व्यवस्था है और न ही मूलभूत सुविधाएं. 

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पानी की कमी से ग्रामीण परेशान
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला. पानी की कमी के कारण ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. भीषण गर्मी में लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. वहीं गोविंदगढ़ के पंचायत सचिव भी मानते हैं कि इलाके में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है.

जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल
लंबे समय से पानी की समस्या, ग्रामीणों की शिकायत और भीषण गर्मी के बीच इलाके में गहराते जल संकट को लेकर जब जिला पंचायत सीईओ से बात की गई, तो उन्होंने पानी की समस्या से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं. एक तरफ भीषण गर्मी में बूंद-बूंद पानी के लिए जूझते ग्रामीण हैं, तो दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों के दावे हैं कि सब कुछ सामान्य है. जमीनी हकीकत और दफ्तरों के बयानों के बीच का यह विरोधाभास कई सवाल खड़े करता है. जब गांव के सचिव और ग्रामीण जल संकट की बात स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर आखिर सच्चाई क्या है.

कब बदलेगी जमीनी हकीकत ?
सूरजपुर जिले के कई गांवों में पानी अब जरूरत नहीं, बल्कि संघर्ष बन चुका है. लोग दूषित और जानलेवा पानी पीने को मजबूर हैं. महिलाएं जंगलों में भटक रही हैं और बच्चे गंदे पानी के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं. जिला प्रशासन सब ठीक होने का दावा कर रहा है, लेकिन वनांचल के कई गांव आज भी पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं. अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण ऐसी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर रहेंगे और प्रशासन के दावे जमीनी हकीकत में कब बदलेंगे.

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