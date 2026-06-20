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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रतापपुर पुलिस स्टेशन इलाके के शिवपुर से एक बेहद दुखद और भयावह सड़क हादसे की खबर आई है. यहां एक ही बाइक पर सवार चार युवक सड़क किनारे खड़े एक लावारिस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर हालत में है और उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एक बाइक पर चार लोग थे सवार
इस भयानक दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रक ड्राइवर की भारी लापरवाही थी. बताया जाता है कि घटना से कुछ देर पहले ट्रक ड्राइवर की टक्कर एक कार से हुई थी. डर के मारे उसने ट्रक को सड़क के बीच में ही छोड़ दिया और मौके से भाग गया. अंधेरे या तेज रफ्तार के कारण मोटरसाइकिल पर सवार युवक सड़क पर खड़े ट्रक को देख नहीं पाए, जिससे यह गंभीर दुर्घटना हुई. बताया जा रहा है कि एक बाइक में चार लोग सवार थे, जिसमें तीन की मौत हो गई.
गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में लगाई आग
तीन लोगों की मौत की खबर सुनकर शिवपुर के ग्रामीण भड़क गए. गुस्से में आई भीड़ ने घटनास्थल पर भारी हंगामा किया और ट्रक में आग लगा दी, जिससे वह जलकर राख हो गया. इस घटना के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस की डायल 112 टीम के ड्राइवर के साथ भी मारपीट की, जो मामले में दखल देने के लिए वहां पहुंचा था. प्रतापपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को काबू में किया और फरार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है.
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