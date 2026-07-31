छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल, बिंकी बाबा के बयान से तेज हुई खेमा बदलने की अटकलें

राज्य चुनें
TS Singh Deo News: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी संगठनात्मक बदलाव और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इसी बीच सूरजपुर से कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के भाई बिन्देश्वर शरण सिंह उर्फ बिंकी बाबा के बयानों और हालिया राजनीतिक गतिविधियों ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है.
राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह चर्चा है कि टी.एस. सिंहदेव के भाई बिंकी बाबा ने अब सिंहदेव खेमे से दूरी बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ अपनी राजनीतिक नजदीकियां बढ़ा ली हैं. हाल के दिनों में भूपेश बघेल का बिंकी बाबा के गृह निवास पहुंचना और विभिन्न मंचों पर दोनों नेताओं का साथ नजर आना इन अटकलों को और बल दे रहा है. इसे टी.एस. सिंहदेव के लिए एक बड़े सियासी झटके के रूप में देखा जा रहा है.
राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज
हालांकि, जब बिंकी बाबा से खेमा बदलने और पार्टी के प्रति निष्ठा को लेकर सीधा सवाल किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा कि इस विषय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. उनके इस जवाब के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और तेज हो गई हैं.
मार्गदर्शन का लाभ संगठन को मिले
प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और संगठन में बदलाव के सवाल पर भी बिंकी बाबा ने किसी नेता का नाम नहीं लिया. गौरतलब है कि उनके बड़े भाई टी.एस. सिंहदेव का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में माना जा रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसका अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान ही करता है. पार्टी में कई ऐसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं जिन्होंने दशकों तक संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए खून-पसीना बहाया है. उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ संगठन को मिलना चाहिए.
2018 में कांग्रेस ने बनाई थी सरकार
विन्देश्वर शरण सिंह देव उर्फ बिंकीं बाबा ने कहा कि संगठन में किसी पद से अधिक महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का सम्मान और जमीनी स्तर पर किया गया काम होता है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की खुलकर सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब उन्होंने सूरजपुर जिलाध्यक्ष के रूप में करीब छह वर्षों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. कार्यकर्ताओं के उसी संघर्ष का परिणाम था कि 2018 में कांग्रेस ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई.
स्थानीय युवाओं को सीधे रोजगार
बिंकी बाबा ने प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विकास और संसाधनों के दोहन के नाम पर स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए. सरकार को खनन कंपनियों के साथ ऐसे समझौते (MoU) करने चाहिए, जिनसे प्रभावित क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हों और स्थानीय युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिलें.
जनसेवा परिवार की विरासत रही
अपने राजनीतिक भविष्य और पार्टी निष्ठा पर उन्होंने कहा कि जनसेवा उनके परिवार की विरासत रही है. उनके पिता ने करीब 40 वर्षों तक क्षेत्र की निस्वार्थ सेवा की है. उनके लिए किसी पद या गुट से बढ़कर जनता का हित सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि वे आगे भी जनता के अधिकारों और हितों के लिए मुखर होकर आवाज उठाते रहेंगे.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर के लिए ZEE News से जुड़े रहें. यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi और पाएं हर पल की ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचाने के लिए हम लगातार अपडेट रहते हैं. हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें.