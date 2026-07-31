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छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल, बिंकी बाबा के बयान से तेज हुई खेमा बदलने की अटकलें

Chhattisgarh Congress News: छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव के बीच टी.एस. सिंहदेव के भाई बिंकी बाबा के बयान चर्चा में हैं. उन्होंने खेमा बदलने के सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि भूपेश बघेल के नेतृत्व की सराहना की.

Written ByOP TiwariEdited ByManish kushawah
Published: Jul 31, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:30 PM IST
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल, बिंकी बाबा के बयान से तेज हुई खेमा बदलने की अटकलें

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OP Tiwari

OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

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