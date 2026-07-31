छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल, बिंकी बाबा के बयान से तेज हुई खेमा बदलने की अटकलें

2018 में कांग्रेस ने बनाई थी सरकार

विन्देश्वर शरण सिंह देव उर्फ बिंकीं बाबा ने कहा कि संगठन में किसी पद से अधिक महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं का सम्मान और जमीनी स्तर पर किया गया काम होता है. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व की खुलकर सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, तब उन्होंने सूरजपुर जिलाध्यक्ष के रूप में करीब छह वर्षों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया. कार्यकर्ताओं के उसी संघर्ष का परिणाम था कि 2018 में कांग्रेस ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई.