गेमिंग ऐप से शुरू हुई लव स्टोरी...प्यार के जाल में फंसाकर बनाया अश्लील VIDEO, फिर ब्लैकमेल कर किया वायरल

राज्य चुनें
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के जरिए धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हुई दोस्ती ने एक युवती की ज़िंदगी को गहरे सदमे में डाल दिया. आरोपी ने पहले गेम के जरिए युवती से जान-पहचान बढ़ाई और फिर शादी का झूठा वादा करके उसका भरोसा जीत लिया. इस झांसे में आकर महिला उसके साथ रोमांटिक रिश्ते में बंध गई. इस दौरान, आरोपी ने धोखे से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते समय उसका आपत्तिजनक (प्राइवेट) वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह रोमांस तब एक भयानक बुरे सपने में बदल गया, जब आरोपी ने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और आखिरकार वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
प्यार के जाल में फंसाकर बनाया अश्लील VIDEO
दरअसल, एक युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए एक युवती से जान-पहचान बढ़ाई और उसका भरोसा जीतकर शादी का झूठा वादा करके उसे अपने जाल में फंसा लिया. जिसके बाद युवती ने बातों में फंसकर उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू कर दिया. इसी दौरान आरोपी युवक ने शारीरिक संबंध बनाते हुए धोखे से उसका आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया.सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह रोमांस तब एक बुरे सपने में बदल गया जब आरोपी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसका प्राइवेट वीडियो ऑनलाइन फैला दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और अपनी आपबीती बताई.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया. साइबर सेल और तकनीकी सबूतों की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाकर, उन्होंने महाराष्ट्र में छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. यह घटना इस बात की एक बड़ी चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!