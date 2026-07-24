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सूरजपुर में भूमि अधिग्रहण विवाद ने लिया हिंसक रूप, ग्रामीणों के पथराव में DSP समेत 31 पुलिसकर्मी घायल

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के मदननगर-धरमपुर में भूमि अधिग्रहण विवाद के बीच पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. घटना में डीएसपी राजेश जोशी समेत 31 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जबकि तनाव अब भी बना हुआ है.

Written ByOP TiwariEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:56 PM IST
सूरजपुर में भूमि अधिग्रहण विवाद ने लिया हिंसक रूप, ग्रामीणों के पथराव में DSP समेत 31 पुलिसकर्मी घायल
Image Credit: ZEE MEDIA

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OP Tiwari

OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

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