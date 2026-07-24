सूरजपुर में भूमि अधिग्रहण विवाद ने लिया हिंसक रूप, ग्रामीणों के पथराव में DSP समेत 31 पुलिसकर्मी घायल

समाधान निकालने की कोशिश

हालात को देखते हुए सूरजपुर के साथ आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. पूरे मदननगर-धरमपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर डटे हुए हैं और स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस ने सर्वे टीम को बंधक बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. प्रशासन का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी जारी है, लेकिन फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है.