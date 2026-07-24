सूरजपुर में भूमि अधिग्रहण विवाद ने लिया हिंसक रूप, ग्रामीणों के पथराव में DSP समेत 31 पुलिसकर्मी घायल

राज्य चुनें
Surajpur Land Acquisition Dispute: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मदननगर-धरमपुर गांव में शुक्रवार को भूमि अधिग्रहण का विवाद अचानक हिंसक हो गया. सर्वे टीम को बंधक बनाने के मामले में आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. देखते ही देखते हालात बिगड़ गए और दोनों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में डीएसपी राजेश जोशी समेत 31 पुलिसकर्मी घायल हो गए. कई जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्रतापपुर, सूरजपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन अब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला. उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वे जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर इलाके में लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी. कुछ दिन पहले सर्वे के लिए पहुंची टीम को भी ग्रामीणों ने रोककर बंधक बना लिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी की थी.
पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया
शुक्रवार को जब पुलिस की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने धरमपुर पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए. विरोध के दौरान अचानक पथराव शुरू हो गया, जिससे कई पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए. घटना के कई घंटे बाद भी इलाके में तनाव बना रहा. उग्र ग्रामीणों ने एंबुलेंस को भी वापस लौटा दिया और अंबिकापुर-प्रतापपुर मार्ग पर पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया. इससे लोगों को लंबा रास्ता तय कर सफर करना पड़ रहा है.
समाधान निकालने की कोशिश
हालात को देखते हुए सूरजपुर के साथ आसपास के जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. पूरे मदननगर-धरमपुर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर डटे हुए हैं और स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस ने सर्वे टीम को बंधक बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. प्रशासन का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश भी जारी है, लेकिन फिलहाल इलाके में तनाव बरकरार है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!