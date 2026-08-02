'इसलिए उनके बच्चे विकलांग होते हैं', बीजेपी विधायक का विवादित बयान, ट्रोल होने पर हाथ जोड़कर मांगी माफी

क्या है पूरा मामला?

वहीं, उन्होंने मौके पर मौजूद थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का पाठ पढ़ाया और निर्देश दिए कि मामले में जातिगत गाली-गलौज की धाराएं जोड़ी जाएं. इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस को खुली छूट देते हुए सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर हवालात में बेरहमी से पीटने तक की बात कही. इसके अलावा उन्होंने हत्या के पीछे सीधे तौर पर कांग्रेसी नेताओं का हाथ होने का आरोप लगाया था. लेकिन मृतक के परिजनों ने विधायक के सामने ही साफ कर दिया कि इस जघन्य हत्याकांड में केवल कांग्रेसी ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा से जुड़े लोग भी बराबर के शामिल हैं. परिजनों के इस खुलासे और वकीलों पर दिए गए बयानों के बाद जब विधायक चौतरफा घिर गईं, तब जाकर उन्होंने यह माफीनामा वाला वीडियो जारी किया है.