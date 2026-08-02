Add Zee Business As A Preferred Source
App

'इसलिए उनके बच्चे विकलांग होते हैं', बीजेपी विधायक का विवादित बयान, ट्रोल होने पर हाथ जोड़कर मांगी माफी

विवादित बयान को लेकर घिरीं प्रतापपुर से बीजेपी विधायक शकुंतला पोर्ते ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया. उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था.

Written ByOP TiwariEdited ByPooja
Published: Aug 02, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:20 PM IST
'इसलिए उनके बच्चे विकलांग होते हैं', बीजेपी विधायक का विवादित बयान, ट्रोल होने पर हाथ जोड़कर मांगी माफी

About the Author

OP Tiwari

OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भिंड में पूर्व सरपंच की हत्या से सनसनी, खेत जोतने के विवाद में भांजे चलाई थी गोली
2
3
4
5