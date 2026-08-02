'इसलिए उनके बच्चे विकलांग होते हैं', बीजेपी विधायक का विवादित बयान, ट्रोल होने पर हाथ जोड़कर मांगी माफी

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सूरजपुर की प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते के विवादित बयान के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद अब वह हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही हैं. हालांकि अपनी सफाई में वह यह भी दावा कर रही हैं कि उनके मूल वीडियो को एडिट करके गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है. वीडियो में उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, वे स्वयं एक वकील हैं और उनके पति पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, इसलिए वे पुलिस प्रशासन और वकील परिवार का पूरा सम्मान करती हैं.
इसके बावजूद यदि उनके किसी बयान से किसी को दुख पहुंचा है, तो वे इसके लिए सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त करते हुए क्षमा चाहती हैं,दरअसल यह पूरा विवाद केवरा गांव में हुए एक भाजपा नेता के अपहरण और हत्याकांड के बाद शुरू हुआ था. पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचीं विधायक संवेदनाएं जताने के बजाय सीधे पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती दिखीं. मुलाकात के दौरान उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि पुलिस और वकील ही अपराधियों को बचाने का काम करते हैं. जिससे उनके बच्चे विकलांग होते हैं.
क्या है पूरा मामला?
वहीं, उन्होंने मौके पर मौजूद थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का पाठ पढ़ाया और निर्देश दिए कि मामले में जातिगत गाली-गलौज की धाराएं जोड़ी जाएं. इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस को खुली छूट देते हुए सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर हवालात में बेरहमी से पीटने तक की बात कही. इसके अलावा उन्होंने हत्या के पीछे सीधे तौर पर कांग्रेसी नेताओं का हाथ होने का आरोप लगाया था. लेकिन मृतक के परिजनों ने विधायक के सामने ही साफ कर दिया कि इस जघन्य हत्याकांड में केवल कांग्रेसी ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी भाजपा से जुड़े लोग भी बराबर के शामिल हैं. परिजनों के इस खुलासे और वकीलों पर दिए गए बयानों के बाद जब विधायक चौतरफा घिर गईं, तब जाकर उन्होंने यह माफीनामा वाला वीडियो जारी किया है.
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