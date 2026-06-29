छत्तीसगढ़ में बड़ा गड़बड़झाला! सरकारी स्कूल के प्रांगण में 5 साल से चल रहा प्राइवेट स्कूल, अफसर को भनक नहीं

सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल

इस मामले से जुड़े अलग-अलग पक्षों की बातें सामने आने पर सच और झूठ का एक उलझा हुआ जाल सामने आया. प्राइवेट स्कूल चलाने वाले का दावा है कि ग्राम पंचायत ने स्कूल खोलने की इजाज़त दी थी. संचालक का यह भी कहना है कि यह संस्थान सरकारी ग्रांट से चलता है और बच्चों को मुफ़्त शिक्षा देता है. लेकिन सरपंच ने कैमरे पर इस दावे को गलत बताया और साफ कहा कि पंचायत ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी थी, बल्कि सरपंच ने तो शिक्षा विभाग को कई बार लिखित शिकायतें देकर स्कूल को हटाने की मांग की थी. इस बीच सरकारी स्कूल के टीचरों ने भी बार-बार इस गैर-कानूनी स्कूल को बंद करने की मांग की है. मुफ्त शिक्षा देने के संचालक के दावे के उलट, खुद छात्रों ने बताया कि उनसे असल में एडमिशन और सालाना फीस ली जाती है.