छत्तीसगढ़ में बड़ा गड़बड़झाला! सरकारी स्कूल के प्रांगण में 5 साल से चल रहा प्राइवेट स्कूल, अफसर को भनक नहीं

राज्य चुनें
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो सिस्टम के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यहां पिछले पांच सालों से केवरा गांव में एक सरकारी स्कूल के प्रागंण में नियमों की खुलेआम अनदेखी करते हुए एक प्राइवेट स्कूल बेधड़क चल रहा है. और भी हैरानी की बात यह है कि इस प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिड-डे मील भी मिल रहा है, फिर भी जिले के वरिष्ठ अधिकारी इस स्थिति से पूरी तरह अनजान हैं.
सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल
इस मामले से जुड़े अलग-अलग पक्षों की बातें सामने आने पर सच और झूठ का एक उलझा हुआ जाल सामने आया. प्राइवेट स्कूल चलाने वाले का दावा है कि ग्राम पंचायत ने स्कूल खोलने की इजाज़त दी थी. संचालक का यह भी कहना है कि यह संस्थान सरकारी ग्रांट से चलता है और बच्चों को मुफ़्त शिक्षा देता है. लेकिन सरपंच ने कैमरे पर इस दावे को गलत बताया और साफ कहा कि पंचायत ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी थी, बल्कि सरपंच ने तो शिक्षा विभाग को कई बार लिखित शिकायतें देकर स्कूल को हटाने की मांग की थी. इस बीच सरकारी स्कूल के टीचरों ने भी बार-बार इस गैर-कानूनी स्कूल को बंद करने की मांग की है. मुफ्त शिक्षा देने के संचालक के दावे के उलट, खुद छात्रों ने बताया कि उनसे असल में एडमिशन और सालाना फीस ली जाती है.
जिला शिक्षा अधिकारी को भनक नहीं
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का रवैया इस मामले को और भी संदिग्ध बनाता है. हैरानी की बात है कि जिला शिक्षा अधिकारी को 5 सालों से चल रहे इस खेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उन्हें इस पूरे मामले की कोई खबर नहीं है. हालांकि, ज़ी मीडिया से जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि वे मामले की जांच के लिए एक टीम बनाएंगे और तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करेंगे.
DEO और BEO के अलग-अलग बयान
वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यह स्वीकार कर रहे हैं कि उन्हें इस निजी स्कूल के शासकीय बिल्डिंग में संचालन की पूरी जानकारी है. लेकिन वह यह भी कह रहे हैं कि बिल्डिंग जर्जर था इसलिए उपयोग नहीं किया जा रहा. लेकिन दूसरी ओर उसी बिल्डिंग में संस्कृत विद्यालय संचालित है. बीईओ का कहना है कि उन्होंने स्कूल खाली करने के लिए कई बार नोटिस भी भेजा है. लेकिन नोटिस के बावजूद आज तक न तो बिल्डिंग खाली हुई और न ही संचालक पर कोई कार्रवाई हुई. शिक्षा विभाग के दो बड़े अधिकारियों के अलग अलग बयान इस मामले को और संदिग्ध बना रहा है.
मिड-डे मील, ड्रेस और किताबें भी सरकारी
हैरान वाली बात ये है कि सरकारी इमारत में चल रहे इस प्राइवेट स्कूल के छात्रों को सरकार की तरफ से मिड-डे मील दिया जा रहा है और उन्हें मुफ़्त किताबें और यूनिफ़ॉर्म भी मिल रही हैं. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल के टीचरों को सरकार से ₹2,000 से ₹3,000 तक की सैलरी मिल रही है. पांच सालों से हर महीने फंड जारी किए जा रहे हैं. सैलरी बांटी जा रही है और राशन सप्लाई किया जा रहा है, फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी कोई खबर नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि असल में ज़िम्मेदार कौन है? क्या वह स्कूल संचालक है जो सालों से बेधड़क स्कूल चला रहा है, या शिक्षा विभाग, जिसकी नाक के नीचे मिलीभगत का यह पूरा खेल चल रहा था?