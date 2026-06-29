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छत्तीसगढ़ में बड़ा गड़बड़झाला! सरकारी स्कूल के प्रांगण में 5 साल से चल रहा प्राइवेट स्कूल, अफसर को भनक नहीं

Surajpur News: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के केवरा गांव में नियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले पांच सालों से एक सरकारी स्कूल के परिसर में ही एक प्राइवेट स्कूल चलाया जा रहा है. प्राइवेट स्कूल के छात्रों को सरकारी मिड-डे मील, किताबें और यूनिफ़ॉर्म जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन आरोप है कि उनसे फीस भी ली जा रही है.

Written ByOP TiwariEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 29, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:32 AM IST
छत्तीसगढ़ में बड़ा गड़बड़झाला! सरकारी स्कूल के प्रांगण में 5 साल से चल रहा प्राइवेट स्कूल, अफसर को भनक नहीं
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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OP Tiwari

OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

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