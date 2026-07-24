/सूरजपुर में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई! उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम, कागजों में उलझा पुल निर्माण

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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रशासन और शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोलती है. जिले के भैयाथान ब्लॉक अंतर्गत कारीमाटी और परसिया गांवों की सीमा पर बहने वाली नदी मानसून के मौसम में स्कूली बच्चों के लिए जानलेवा खतरा बन गई है. हर दिन मासूम बच्चों को उफनती नदी पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. प्रशासन की लापरवाही और पुल न होने के कारण इन बच्चों की जान और भविष्य, दोनों ही खतरे में हैं.
बारिश में बढ़ जाती है परेशानी
दरअसल, भैयाथान ब्लॉक के करीमाटी और परसिया गांवों से हर दिन लगभग 15 बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं. लेकिन स्कूल का रास्ता बहुत खतरनाक और जानलेवा है, क्योंकि उन्हें हर दिन उफनती नदी पार करते समय खतरे का सामना करना पड़ता है. बारिश के मौसम में जब पानी का बहाव तेज होता है, तो हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है. स्कूल के शिक्षक भी इस समस्या की गंभीरता को मानते हैं और कहते हैं कि बारिश के दौरान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है. जब पानी का स्तर बहुत बढ़ जाता है, तो सुरक्षा कारणों से बच्चों को घर वापस भेज दिया जाता है, जिससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आती है.
ग्राम सभा में कई बार पुल बनाने की मांग उठाई गई है और शिक्षा विभाग को भी सूचित किया गया है. हालांकि, जमीन अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, और मासूम बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.
उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम
उफान पर बहती नदी के जानलेवा खतरे के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण स्थानीय ग्रामीण दयाशंकर राजवाड़े हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों के लिए मसीहा बन गए हैं. राजवाड़े, जो नदी की तेज लहरों का सामना करते हुए बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराते हैं, बताते हैं कि वे बरसों से इस खतरे का सामना कर रहे हैं. मानसून के मौसम में जब नदी उफान पर होती है, तो मासूम बच्चों के पास न तो कोई दूसरा रास्ता होता है और न ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा का कोई इंतजाम. इसलिए वे उन्हें नदी पार कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ताकि उनका भविष्य उनके साथ डूब न जाए.
दयाशंकर रजवाड़े बताते हैं कि उफनती नदी में फिसलने का खतरा हमेशा बना रहता है और जरा सी चूक से कोई बड़ा हादसा हो सकता है. फिर भी, मजबूरी और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह जोखिम उठाना पड़ता है. ग्रामीणों का साफ कहना है कि प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों की बेरुखी के कारण उन्हें रोजाना ज़िंदगी और मौत का यह खेल खेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है.
जान जोखिम में डालकर पढ़ाई
अगर शैक्षणिक सत्र के हिसाब से देखें तो स्कूल साल में लगभग 200 दिन खुले रहते हैं. इनमें से मानसून के मौसम में इन मासूम बच्चों को नदी पार करने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है. इसका मतलब है कि हर साल सैकड़ों बार उनकी जान खतरे में पड़ती है. ग्रामीणों और शिक्षकों की अब बस एक ही मांग है: जिला प्रशासन और संबंधित विभाग अपनी नींद से जागें और जल्द से जल्द यहां एक पुल बनाएं, ताकि बच्चों को अपनी पढ़ाई के लिए जान जोखिम में न डालनी पड़े.
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