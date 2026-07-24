/सूरजपुर में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई! उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम, कागजों में उलझा पुल निर्माण

उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम

उफान पर बहती नदी के जानलेवा खतरे के बीच उम्मीद की एकमात्र किरण स्थानीय ग्रामीण दयाशंकर राजवाड़े हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों के लिए मसीहा बन गए हैं. राजवाड़े, जो नदी की तेज लहरों का सामना करते हुए बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार कराते हैं, बताते हैं कि वे बरसों से इस खतरे का सामना कर रहे हैं. मानसून के मौसम में जब नदी उफान पर होती है, तो मासूम बच्चों के पास न तो कोई दूसरा रास्ता होता है और न ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा का कोई इंतजाम. इसलिए वे उन्हें नदी पार कराने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ताकि उनका भविष्य उनके साथ डूब न जाए.