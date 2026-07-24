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सूरजपुर में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई! उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम, कागजों में उलझा पुल निर्माण

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक में करीमाटी और परसिया गांवों के लगभग 15 स्कूली बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए हर दिन उफनती नदी पार करनी पड़ती है. पुल न होने के कारण मानसून के मौसम में बच्चों की जान जोखिम में रहती है.

Written ByOP TiwariEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 24, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:54 AM IST
सूरजपुर में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई! उफनती नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर मासूम, कागजों में उलझा पुल निर्माण

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OP Tiwari

OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

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