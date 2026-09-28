सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में 4 दोषी करार, कुलदीप साहू को 10 साल की सजा, 8 अक्टूबर को सजा पर फैसला

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सूरजपुर के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड समेत तीन अलग-अलग मामलों में अपर जिला न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने प्रधान आरक्षक की पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू, फूलसिंह उर्फ रिंकू, आर्यन विश्वकर्मा और चंद्रकांत चौधरी को दोषी करार दिया है. वहीं, मामले के दो अन्य आरोपी नीलकंठेश्वर साहू और सूरज साहू को दोषमुक्त कर दिया गया है. दोषियों की सजा का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा.
वहीं, प्रधान आरक्षक उदय सिंह पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में बाकी पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया है. पुलिस अधिकारी पर फायरिंग से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और सूरज साहू को दोषमुक्त कर दिया गया.
8 अक्टूबर को सजा का होगा ऐलान
अदालत से 10 साल की सजा मिलने और दोहरे हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद कुलदीप साहू न्यायालय परिसर से बाहर निकला. इस दौरान उसके चेहरे पर किसी तरह की चिंता नजर नहीं आई. वह मीडिया कैमरों की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ पुलिस वैन में सवार हुआ. फैसले के बाद स्थानीय लोगों ने भी अदालत के निर्णय का स्वागत किया है. फिलहाल हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं. अब सभी की नजरें 8 अक्टूबर को होने वाले सजा के ऐलान पर टिकी हैं.
14 अक्टूबर 2024 में की थी हत्या
बता दें कि 14 अक्टूबर 2024 को मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने कथित तौर पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेड कांस्टेबल की पत्नी और उनकी 12 वर्षीय बेटी की घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी थी. इसके बाद दोनों के शवों को नग्न अवस्था में पीढ़ा गांव में सड़क किनारे फेंक दिया गया था. इससे एक दिन पहले पुलिसकर्मियों पर गर्म तेल फेंकने और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने का भी मामला सामने आया था. घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था. भीड़ ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर में आग लगा दी थी. घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उसे बलरामपुर जिले से गिरफ्तार किया था. मामला प्रदेश स्तर पर भी काफी सुर्खियों में रहा था. इस मामले में आरोपी चंद्रकांत चौधरी उस समय NSUI के जिला अध्यक्ष थे.