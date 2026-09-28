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सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में 4 दोषी करार, कुलदीप साहू को 10 साल की सजा, 8 अक्टूबर को सजा पर फैसला

सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में अदालत ने कुलदीप साहू समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं, प्रधान आरक्षक पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में कुलदीप को 10 साल की सजा मिली. हत्या मामले में सजा का ऐलान 8 अक्टूबर को होगा.

Written ByOP Tiwari
Published: Sep 28, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:09 PM IST
सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में 4 दोषी करार, कुलदीप साहू को 10 साल की सजा, 8 अक्टूबर को सजा पर फैसला
Image Credit: ZEE MEDIA

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OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

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