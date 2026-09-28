सूरजपुर दोहरे हत्याकांड में 4 दोषी करार, कुलदीप साहू को 10 साल की सजा, 8 अक्टूबर को सजा पर फैसला

14 अक्टूबर 2024 में की थी हत्या

बता दें कि 14 अक्टूबर 2024 को मुख्य आरोपी कुलदीप साहू ने कथित तौर पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेड कांस्टेबल की पत्नी और उनकी 12 वर्षीय बेटी की घर में घुसकर चाकू से हत्या कर दी थी. इसके बाद दोनों के शवों को नग्न अवस्था में पीढ़ा गांव में सड़क किनारे फेंक दिया गया था. इससे एक दिन पहले पुलिसकर्मियों पर गर्म तेल फेंकने और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने का भी मामला सामने आया था. घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था. भीड़ ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर में आग लगा दी थी. घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उसे बलरामपुर जिले से गिरफ्तार किया था. मामला प्रदेश स्तर पर भी काफी सुर्खियों में रहा था. इस मामले में आरोपी चंद्रकांत चौधरी उस समय NSUI के जिला अध्यक्ष थे.