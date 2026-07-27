मिलने के बहाने पार्क बुलाया, फिर गर्लफ्रेंड का रेत दिया गला, दूसरे लड़के से अफेयर के शक में हत्या

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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के नेहरू पार्क में दिन-दहाड़े हुई एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.यहां एक प्रेमी ने चाकू से गला रेतकर अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका की पहचान राधिका के रुप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम रितेश राजवाड़े है. जानकारी के मुताबिक, रितेश को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और पुरुष के साथ अफेयर चल रहा है. इसी बात की रंजिश में उसने बातचीत के बहाने राधिका को नेहरू पार्क बुलाया और फिर इस भयानक वारदात को अंजाम दिया.
दूसरे लड़के से अफेयर के शक में प्रेमिका की हत्या
दरअसल, आरोपी रितेश ने अपनी गर्लफ्रेंड राधिका को बातचीत के बहाने एक पार्क में बुलाया था, क्योंकि उसे शक था कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. पार्क में बातचीत के दौरान इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर रितेश ने छिपाकर रखा चाकू निकाला, राधिका पर जानलेवा हमला किया और मौके से भाग गया. शोर-शराबा सुनकर आस-पास के लोग खून से लथपथ राधिका को पास के जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस हरकत में आई और इलाके की घेराबंदी की और आरोपी प्रेमी रितेश राजवाड़े को पकड़ लिया. पुलिस कस्टडी में कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू जब्त किया, उसके खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
गर्लफ्रेंड की गर्दन पर चाकू से वार
पुलिस के मुताबिक रितेश ने अपनी गर्लफ्रेंड राधिका को मिलने और बातचीत करने के लिए पार्क में बुलाया था. लेकिन मुलाकात के दौरान उसे अचानक बहुत गुस्सा आ गया और उसने राधिका पर चाकू से गले पर हमला कर दिया. बुरी तरह घायल राधिका भागने की कोशिश में कुछ ही दूरी पर खून से लथपथ होकर गिर पड़ी. पार्क में मौजूद लोग उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.
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