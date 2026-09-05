80-85 हजार प्रति एकड़ खर्च कर उगाई फसलें, बारिश ने सब किया बर्बाद, अब कर्ज कैसे चुकाएं सूरजपुर के किसान?

किसानों की क्या है मांगे

फसल बर्बाद होने के बाद अब किसान सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार तत्काल विशेष राहत पैकेज जारी करे और खराब हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ उचित मुआवजा दिया जाए. उनका कहना है कि केवल फसल का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि खेती में लगाया पूरा पैसा भी डूब गया है. ऐसे में बैंक और साहूकारों का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है. किसानों ने केसीसी ऋण की वसूली पर रोक लगाने और ब्याज माफी की मांग भी की है. किसानों का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो आगामी रबी सीजन की तैयारी करना भी मुश्किल होगा.