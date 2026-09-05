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80-85 हजार प्रति एकड़ खर्च कर उगाई फसलें, बारिश ने सब किया बर्बाद, अब कर्ज कैसे चुकाएं सूरजपुर के किसान?

Surajpur Farmer News: सूरजपुर के सिलफिली में भारी बारिश और जलभराव से सब्जी की फसलें बर्बाद हो गईं. किसानों ने धान की जगह सब्जियों में पैसा लगाया था, लेकिन अब कर्ज और परिवार चलाने का संकट है. किसान मुआवजे और राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं.

Written ByOP Tiwari
Published: Sep 05, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:35 AM IST
80-85 हजार प्रति एकड़ खर्च कर उगाई फसलें, बारिश ने सब किया बर्बाद, अब कर्ज कैसे चुकाएं सूरजपुर के किसान?
Image Credit: ZEE MEDIA

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OP Tiwari

OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

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