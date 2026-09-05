80-85 हजार प्रति एकड़ खर्च कर उगाई फसलें, बारिश ने सब किया बर्बाद, अब कर्ज कैसे चुकाएं सूरजपुर के किसान?

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Surajpur Vegetable Farmers: सूरजपुर में लगातार बारिश के बाद अब इसका असर सब्जी किसानों पर दिखाई दे रहा है. बारिश थमने से आम लोगों ने राहत की सांस ली है और जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन जिले के प्रमुख सब्जी उत्पादक क्षेत्र सिलफिली में किसानों की मुश्किल बढ़ गई है. खेतों में पानी भरने से फूलगोभी, पत्तागोभी, बरबट्टी, टमाटर और करेले की फसलें खराब हो गई हैं. किसानों ने अच्छी कमाई की उम्मीद में धान की जगह सब्जियों की खेती की थी, लेकिन भारी बारिश ने उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. अब किसान सरकार से राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं.
सिलफिली में बारिश के बाद खेतों की हालत देखकर किसानों की चिंता बढ़ गई है. कई खेतों में पानी भरने से फसलें सड़कर खराब हो गई हैं. किसानों के मुताबिक उन्होंने प्रति एकड़ करीब 80 से 85 हजार रुपये खर्च कर फसल तैयार की थी. उम्मीद थी कि त्योहारी सीजन में सब्जियों के अच्छे दाम मिलेंगे और प्रति एकड़ ढाई से तीन लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है. लेकिन भारी बारिश ने सारी उम्मीदें तोड़ दीं. खेतों में खड़ी फसल अब किसानों के किसी काम की नहीं बची है. कई किसानों के सामने परिवार चलाने के साथ कर्ज चुकाने का संकट भी खड़ा हो गया है.
कर्ज कैसे चुकाएं किसान
किसानों का कहना है कि इस बार कम बारिश की संभावना को देखते हुए उन्होंने पारंपरिक धान की खेती के बजाय सब्जियों की फसल लगाई थी. फूलगोभी, पत्तागोभी, बरबट्टी, टमाटर और करेले जैसी फसलों से उन्हें अच्छी कमाई की उम्मीद थी. इसके लिए किसानों ने खाद, बीज और दूसरी जरूरतों पर बड़ी रकम खर्च की. कई किसानों ने बैंक और साहूकारों से कर्ज लेकर खेती में पैसा लगाया था. लेकिन लगातार बारिश और जलभराव ने फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी. अब खेतों में फसल की जगह पानी और सड़ती सब्जियां दिखाई दे रही हैं. किसानों को समझ नहीं आ रहा कि कर्ज कैसे चुकाएंगे.
किसानों की क्या है मांगे
फसल बर्बाद होने के बाद अब किसान सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं. किसानों की मांग है कि सरकार तत्काल विशेष राहत पैकेज जारी करे और खराब हुई फसलों के लिए प्रति एकड़ उचित मुआवजा दिया जाए. उनका कहना है कि केवल फसल का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि खेती में लगाया पूरा पैसा भी डूब गया है. ऐसे में बैंक और साहूकारों का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया है. किसानों ने केसीसी ऋण की वसूली पर रोक लगाने और ब्याज माफी की मांग भी की है. किसानों का कहना है कि अगर समय पर मदद नहीं मिली तो आगामी रबी सीजन की तैयारी करना भी मुश्किल होगा.
किसानों पर दोहरी मार
सिलफिली के सब्जी किसानों के सामने इस समय दोहरी मार है. एक तरफ खेतों में खड़ी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो गई, तो दूसरी तरफ सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है. जिन खेतों से किसान लाखों रुपये की कमाई की उम्मीद कर रहे थे, वहां अब नुकसान का मंजर है. किसानों का कहना है कि उन्होंने पूरे परिवार की मेहनत और अपनी जमा पूंजी खेती में लगा दी थी. अब सरकार की मदद ही उन्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती है. किसानों की मांग है कि जल्द सर्वे कराया जाए, नुकसान का आकलन हो और उन्हें राहत राशि उपलब्ध कराई जाए.
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