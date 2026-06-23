फिल्में देखकर कलयुगी बेटे ने रची खौफनाक साजिश, मां और मौसा के साथ मिलकर की पिता की हत्या की

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Son Murdered Father-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है, यहां एक कलयुगी बेटे ने फिल्मी स्टाइल में मर्डर की प्लानिंग कर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. हत्या की इस खौफनाक साजिश में आरोपी बेटे का साथ उसकी सगी मां और मौसा ने भी दिया. दरअसल, 11 जून को रामानुजनगर थाना क्षेत्र के तिवारागुड़ी गांव में बोरे में बंद एक अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया था. मृतक की पहचान कोरिया जिले के चिरमि गांव निवासी शिवकुमार के रूप में हुई थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी बेटे, उसकी मां, मौसा और एक मददगार दोस्त सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पिता अक्सर करता था मारपीट
पुलिस के अनुसार, आरोपी अमृत लाल काफी समय से अपने पिता शिवकुमार को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहा था. इसके लिए उसने बकायदा कई फिल्में देखीं, ताकि यह सीख सके कि हत्या कैसे की जाती है और वारदात के बाद लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाता है. आरोपी का कहना है कि उसका पिता अक्सर शराब के नशे में उसकी मां के साथ मारपीट करता था.
टांगी से वार कर की हत्या
घटना वाले दिन आरोपी ने दिन में ही तय कर लिया था कि वह रात को अपने पिता का काम तमाम कर देगा. जैसे ही रात हुई और पिता गहरी नींद में सो गया. अमृत लाल ने उसके सिर पर मसाला पीसने वाले लोढ़े से जोरदार वार किया. जब इतने से भी उसकी जान नहीं निकली, तो उसने घर में रखी टांगी से गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया.
बाप-बेटे के संबंध नहीं थे ठीक
अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने पहले दिन से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. शव मिलने के बाद जब मृतक की शिनाख्त शिवकुमार के रूप में हुई. जांच में पता चला कि पिता और बेटे अमृत लाल के बीच संबंध ठीक नहीं थे. संदेह के आधार पर जब पुलिस ने अमृत लाल को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया.
मां, बेटा और मौसा गिरफ्तार
पुलिस तफ्तीश में यह भी साफ हुआ कि मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी की मां ने अपने बहनोई यानी आरोपी के मौसा को घर बुलाया था. तीनों मिलकर लाश को बोरे में बंद कर बाइक से रामानुजनगर के प्यूरी बांध की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन तिवारागुड़ी गांव के पास अचानक उनकी बाइक खराब हो गई. सुबह होने का डर था, इसलिए आरोपी ने अपने एक दोस्त को भी मौके पर मदद के लिए बुला लिया था. आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अमृत लाल, उसकी मां, मौसा और दोस्त को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
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