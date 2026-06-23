फिल्में देखकर कलयुगी बेटे ने रची खौफनाक साजिश, मां और मौसा के साथ मिलकर की पिता की हत्या की

Son Murdered Father-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है, यहां एक कलयुगी बेटे ने फिल्मी स्टाइल में मर्डर की प्लानिंग कर अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी. हत्या की इस खौफनाक साजिश में आरोपी बेटे का साथ उसकी सगी मां और मौसा ने भी दिया. दरअसल, 11 जून को रामानुजनगर थाना क्षेत्र के तिवारागुड़ी गांव में बोरे में बंद एक अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया था. मृतक की पहचान कोरिया जिले के चिरमि गांव निवासी शिवकुमार के रूप में हुई थी. पुलिस ने इस मामले में आरोपी बेटे, उसकी मां, मौसा और एक मददगार दोस्त सहित कुल चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.