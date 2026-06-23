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फिल्में देखकर कलयुगी बेटे ने रची खौफनाक साजिश, मां और मौसा के साथ मिलकर की पिता की हत्या की

Surajpur News-सूरजपुर में एक कलयुगी बेटे ने फिल्मों से मर्डर की ट्रेनिंग लेकर अपनी मां और मौसा के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद शव को बोरे में भरकर फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Written ByOP TiwariEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 23, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:52 PM IST
फिल्में देखकर कलयुगी बेटे ने रची खौफनाक साजिश, मां और मौसा के साथ मिलकर की पिता की हत्या की

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OP Tiwari

OP Tiwari

ओपी तिवारी, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से रिपोर्टर हैं. जी मीडिया मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ काम कर रहे हैं.  

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