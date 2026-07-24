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पुलिस टीम पर ग्रामीणों का लाठी-डंडों से हमला, DSP समेत 15 जवान घायल, 5 बसों और कई वाहनों में भारी तोड़फोड़

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रतापपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले मदननगर गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों के पांच फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने विरोध किया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 24, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:48 AM IST
पुलिस टीम पर ग्रामीणों का लाठी-डंडों से हमला, DSP समेत 15 जवान घायल, 5 बसों और कई वाहनों में भारी तोड़फोड़

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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