पुलिस टीम पर ग्रामीणों का लाठी-डंडों से हमला, DSP समेत 15 जवान घायल, 5 बसों और कई वाहनों में भारी तोड़फोड़

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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और गंभीर मामला सामने आया है, जहां प्रतापपुर इलाके के मदननगर गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर अचानक हमला कर दिया. पुलिस टीम हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर अपराधों में शामिल पांच फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी. लेकिन जैसे ही पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेने की कोशिश की ग्रामीणों ने गिरफ्तारी का विरोध करना शुरू कर दिया और स्थिति बेहद हिंसक हो गई.
DSP समेत 15 जवान घायल
लाठियों और डंडों से लैस बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और पुलिस टीम पर हमला कर दिया. इस हिंसक झड़प में DSP रैंक के अधिकारी समेत करीब 15 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. भीड़ का गुस्सा यहीं नहीं रुका. उन्होंने पुलिस की पांच बसों और कई अन्य वाहनों में तोड़-फोड़ की और उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया.
400 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात
घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरगुजा संभाग से 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को मौके पर भेजा गया है. सुरक्षा के मद्देनजर वाटर कैनन और आंसू गैस से लैस पुलिस बल भी तैनात किया गया है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. पुलिस का कहना है कि टीम हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मामलों में वांछित पांच आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गांव पहुंची थी. फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है.
इलाके में तनाव
पुलिस ने बताया कि प्रतापपुर इलाके के मदननगर गांव में पुलिस और ग्रामीणों के बीच अचानक झड़प हो गई. पुलिस की एक टीम हत्या की कोशिश समेत कई गंभीर अपराधों में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और देखते ही देखते हालात हिंसक हो गए. ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें DSP समेत करीब 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए. हमले के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की पांच बसों और कई अन्य गाड़ियों में भी तोड़-फोड़ की. इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
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