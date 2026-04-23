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छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया टीचर, जंगल किनारे कार में कर रहा था अश्लील कृत्य

Surguja News-सरगुजा में एक छात्रा के साथ स्कूल टीचर आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया है. टीचर छात्रा के साथ कार में सवार था और जंगल किनारे कार खड़ी हुई थी. इस घटना के सामने आने के बाद DEO ने टीचर को स्कूल से हटा दिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 23, 2026, 02:33 PM IST
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छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया टीचर, जंगल किनारे कार में कर रहा था अश्लील कृत्य

Teacher Caught With Student-छत्तीसगढ़ के सरगुजा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कॉलेज की छात्रा के साथ स्कूल टीचर आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया है. दोनों जंगल किनारे कार में सवार थे. इस दौरान कुछ स्थानीय युवक वहां पहुंच गए और उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. कार में सवार छात्रा लड़कों के वीडियो बनाने का विरोध कर रही. वीडियो सामने आने के बाद टीचर के खिलाफ एक्शन लिया गया है. यह मामला बतौली थाना क्षेत्र का है. 

आपत्तिजनक हालत में था टीचर
जानकारी के अनुसार, सुरेश जायसवाल बतौली के स्वामी आत्मानंद स्कूल में संविदा टीचर है. 20 अप्रैल की रात 1 बजे के बीच युवकों ने लंकाडांड जंगल किनारे एक छात्रा के साथ पकड़ा. गाड़ी की पिछली सीट पर टीचर छात्रा के साथ आपत्तिजनक हालत में था. 

टीचर ने पैसे ऑफर किए
शिक्षक सुरेश जायसवाल की गाड़ी में प्रदेश उपाध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक और कर्मचारी संघ का बोर्ड लगा हुआ था. स्थानीय युवकों ने वीडिया बनाया और उसे वायरल कर दिया. वायरल वीडियो में टीचर मामले को दबाने के लिए पैसे भी ऑफर करता हुए सुनाई दिया. वहीं लड़की वीडियो बनाने का विरोध करती रही. 

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टीचर को स्कूल से हटाया
इस मामले में बीजेपी नेताओं की शिकायत पर सरगुजा DEO ने टीचर को स्कूल से हटा दिया है. टीचर को उदयपुर बाईओ कार्यालय अटैच कर दिया गया है. साथ ही इस मामले में जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई है. इस टीम में बीईओ बतौली शरद चंद्र मेशपाल के साथ सीतापुर बीईओ और सेदम हाई स्कूल के प्रिंसिपल को जांच अधिकारी बनाया गया है. मामले में डीईओ ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-गुटखा खिलाकर किया बेहोश, फिर बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर जुनैद ने की ये डिमांड

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