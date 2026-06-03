नायब तहसीलदार से मारपीट मामले में विधायक के दो समर्थकों का सरेंडर, प्रशासनिक अफसरों को हटाने पर बनी सहमति

MLA Supporter Surrender-छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर में नायब तहसीलदार के साथ हुई मारपीट का मामला अब एक बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद में बदल चुका है. 27 मई को हुई इस घटना के बाद से ही पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों में भारी नाराजगी है. इस बीच, बुधवार को मामले में नया मोड़ आया जब आरोपी विधायक रामकुमार टोप्पो के कहने पर उनके दो समर्थकों ने सीतापुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया. हालांकि, कानूनी कागजी कार्रवाई और चेकलिस्ट पर हस्ताक्षर कराने के बाद दोनों को मुचलके पर छोड़ दिया गया.

क्या है पूरा विवाद

घटना 27 मई की है, जब सीतापुर थाना क्षेत्र के राजापुर में नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के साथ मारपीट की गई थी. इस मारपीट का आरोप स्थानीय विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके समर्थकों पर लगा है. नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने विधायक सहित यूसुफ, नाजिम राजा, पंकज गुप्ता और अन्य 10 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

समझौते की कोशिश और सरेंडर

मामले को शांत करने के लिए कलेक्टर, एसपी और विधायक रामकुमार टोप्पो के बीच एक लंबी बातचीत हुई. इस बैठक में सहमति बनी कि विवाद को बढ़ाने वाले नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी और एसडीएम फागेश सिन्हा को सीतापुर से हटा दिया जाएगा. इस बातचीत के बाद विधायक के कहने पर उनके दो समर्थकों, पंकज गुप्ता और नाजिम राजा ने बुधवार को थाने में सरेंडर कर दिया. हालांकि, विधायक ने खुद भी गिरफ्तारी देने की बात कही थी, लेकिन वे थाने नहीं पहुंचे.

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पूरे प्रदेश में हड़ताल

दूसरी तरफ, आरोपी विधायक की गिरफ्तारी न होने से नाराज राजस्व अधिकारी और कर्मचारी आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं. छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के बैनर तले प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार 28 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. रायपुर के तूता धरना स्थल पर तहसीलदारों ने उग्र प्रदर्शन किया. इस कलम बंद, काम बंद आंदोलन को पटवारी संघ ने भी अपना पूरा समर्थन दिया है, जिससे जमीन और राजस्व से जुड़े सरकारी काम पूरी तरह ठप हो गए हैं.

कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन की मांग की

इस विवाद ने अब राजनैतिक रंग भी ले लिया है. कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरा है. बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने सरगुजा कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है.

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