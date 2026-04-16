बाबुल का घर छोड़ बेटा सजनी के घर चला…! सरगुजा से आया अनोखा मामला, जहां दुल्हन लेकर आई बारात तो विदाई में फूट-फूटकर रोया दूल्हा

mp news: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हुई एक अनोखी शादी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां विदाई के दौरान दुल्हे राजा को रोते देखा गया वहीं दुल्हन रानी को बारात लाते देखा गया है.
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surguja news: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हुई एक अनोखी शादी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है. इस क्षेत्र के हर इंसान की जुबान पर बस इसी शादी की चर्चाएं छाई हुईं हैं. दरअसल, यहां दुल्हन देवमुनि एक्का ने दूल्हे बिलासुस बरवा से शादी रचाई है. खास बात तो ये रही कि यहां ना ही कन्यादान की रस्में निभाई गई ना ही दूल्हा पक्ष दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचा था. यहां रस्में विपरित ढंग से निभाई गई थी. यानी की बारात दुल्हन पक्ष की ओर से आया था और दूल्हा अपने ससुराल पहुंचा था.
कभी देखी ऐसी शादी
ये अनोखी शादी सरगुजा जिले का सुलपगा गांव में देखी गई है जहां दूल्हे और दुल्हन के बीच के सामाजिक अंतर को खत्म किया गया है. ये शादी स्थानीय मसी परंपरा के अनुसार निभाई गई है. यहां दूल्हा पक्ष को लड़की वालों की रस्में अदा करते देखा गया है और दुल्हन पक्ष को लड़के वालों के रस्म निभाते देखा गया है. सबकुछ इतना नया और अनोखा था कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई.
दूल्हा पहुंचा अपने ससुराल
सबसे पहले तो दुल्हन पार्टी को दूल्हे के घर बारात लाते देखा गया. जब शादी की रस्में पूरी हुई तो विदाई के वक्त दूल्हे को अपना घर छोड़कर दुल्हन के घर जाना था. इस दौरान माहौल बेहद ही भावुक था. दूल्हे और परिजनों के आंखों में आंसू छलक पड़े थे. इस भावुक पल में दूल्हे को फूट-फूटकर रोता देखा गया था. ये नजारा देख ग्रामीणों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई.
आखिर क्यों हुई ऐसी शादी
दरअसल, दुल्हन के पिता पेशे से किसान हैं और उनकी 4 बेटियां हैं. घर में बेटा नहीं होने की वजह से पिता की चाहत थी कि वे दामाद के रूप में घर में बेटा लाएंगे जो भविष्य में उनके खेती-किसानी का सहारा बन सके. दुल्हन के पिता ने ये फैसला सामाज की सोच से हटकर लिया था जिसने आज सामाज में उदाहरण पेश किया है.
शादी में शामिल मेहमानों से जब इस अनोखी शादी के बारें में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा दृश्य उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है. आज से पहले शायद ही किसी ने इस ढंग से शादी रचाई होगी और शायद यही कारण है कि इस शादी ने लोगों को इतना अचंभित किया है.
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