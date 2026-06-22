अंबिकापुर में जमीन आवंटन पर मचा सियासी घमासान, लाखों के लेनदेन का ऑडियो वायरल, कांग्रेस ने की FIR की मांग

ऑडियो हुआ वायरल

दरअसल, अंबिकापुर शहर के हृदय स्थल कला केंद्र मैदान में मीना बाजार का संचालन हर दो-तीन महीने में किया जाता है. लेकिन प्रतिस्पर्धा के बीच मीना बाजार संचालनकर्ता अनुराग मिश्रा को जगह का आवंटन नहीं किए जाने के बाद मीना बाजार संचालन कर्ता के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और नगर निगम महापौर मंजूषा भगत के बीच मीना बाजार संचालन कर्ता का अवैध रूप से लाखों रुपए की वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए का ऑडियो वायरल किया जाता है.