अंबिकापुर में जमीन आवंटन पर मचा सियासी घमासान, लाखों के लेनदेन का ऑडियो वायरल, कांग्रेस ने की FIR की मांग

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Ambikapur Meena Bazaar Allotment Case-छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर के कला केंद्र मैदान के मीना बाजार के लिए जमीन आवंटन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष और महापौर के द्वारा कथित रूप से रुपए के लेनदेन का ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. कांग्रेस पार्टी भी एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग कर रही है.
ऑडियो हुआ वायरल
दरअसल, अंबिकापुर शहर के हृदय स्थल कला केंद्र मैदान में मीना बाजार का संचालन हर दो-तीन महीने में किया जाता है. लेकिन प्रतिस्पर्धा के बीच मीना बाजार संचालनकर्ता अनुराग मिश्रा को जगह का आवंटन नहीं किए जाने के बाद मीना बाजार संचालन कर्ता के द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और नगर निगम महापौर मंजूषा भगत के बीच मीना बाजार संचालन कर्ता का अवैध रूप से लाखों रुपए की वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए का ऑडियो वायरल किया जाता है.
महापौर ने दर्ज कराई शिकायत
इससे परेशान होकर महापौर मंजूषा भगत ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने इस दौरान कहा कि इस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं आदिवासी महिला हूं, और महापौर चुनकर आई हूं, मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है. इस दौरान मीडिया में बयान देते हुए महापौर भावुक नजर आईं.
दोषियों पर होनी चाहिए कार्रवाई
इधर अंबिकापुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से अवैध रूप से लेनदेन करने का ऑडियो वायरल हो रहा है. इस तरह से अवैध रूप से लेनदेन करना शहर वासियों के लिए यह स्वीकार्य नहीं है. इस पूरे मामले में पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.
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