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अंबिकापुर में जमीन आवंटन पर मचा सियासी घमासान, लाखों के लेनदेन का ऑडियो वायरल, कांग्रेस ने की FIR की मांग

Ambikapur News-अंबिकापुर शहर के कला केंद्र मैदान के मीना बाजार के लिए जमीन आवंटन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष और महापौर के द्वारा कथित रूप से रुपए के लेनदेन का ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है. कांग्रेस पार्टी भी एफआईआर दर्ज कर जांच करने की मांग कर रही है.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 22, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:50 PM IST
अंबिकापुर में जमीन आवंटन पर मचा सियासी घमासान, लाखों के लेनदेन का ऑडियो वायरल, कांग्रेस ने की FIR की मांग

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Sushil Kumar BAXLA

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सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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