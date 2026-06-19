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अंबिकापुर-गढ़वा नई रेल लाइन को मिली बड़ी मंजूरी, सरगुजा से झारखंड तक रेल कनेक्टिविटी का रास्ता साफ

Ambikapur Rail Line Update: अंबिकापुर-गढ़वा रोड नई रेल लाइन परियोजना को केंद्र सरकार ने रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है. 261.838 किमी लंबी इस परियोजना में 21 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इससे सरगुजा, बलरामपुर और झारखंड के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा.

Written ByManish kushawah
Published: Jun 19, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:55 PM IST
अंबिकापुर-गढ़वा नई रेल लाइन को मिली बड़ी मंजूरी, सरगुजा से झारखंड तक रेल कनेक्टिविटी का रास्ता साफ
Image Credit: Garhwa Road Railway Project

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

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