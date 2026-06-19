अंबिकापुर-गढ़वा नई रेल लाइन को मिली बड़ी मंजूरी, सरगुजा से झारखंड तक रेल कनेक्टिविटी का रास्ता साफ

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Garhwa Road Railway Project: अंबिकापुर और आसपास के लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही रेल लाइन की मांग अब पूरी होने की ओर बढ़ गई है. भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने अंबिकापुर-गढ़वा रोड नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में राजपत्र में शामिल कर दिया है. करीब 261.838 किलोमीटर लंबी इस योजना में रामानुजगंज से बरवाडीह लिंक भी जोड़ा गया है. इस फैसले के बाद सरगुजा और बलरामपुर इलाके से झारखंड तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और लोगों में खुशी का माहौल है.
नई प्रस्तावित रेल लाइन में अंबिकापुर समेत कुल 21 स्टेशन बनाए जाने की योजना है. अंबिकापुर शहर के मणिपुर इलाके में जंक्शन प्रस्तावित किया गया है. माना जा रहा है कि भविष्य में पत्थलगांव की ओर से आने वाली रेल लाइन भी इसी जंक्शन से जुड़ सकती है. यह परियोजना कई सालों से लोगों की मांग में थी. अब सरकार की इस पहल के बाद अंबिकापुर से दूसरे राज्यों तक सफर आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है और व्यापार व आवाजाही दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा.
विकास को मिलेगी नई उम्मीद
इस रेल परियोजना को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे कोयला और सामान की ढुलाई आसान होगी. ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कम दूरी का रेल रास्ता बनने से कारोबार को रफ्तार मिलेगी. प्रस्ताव के अनुसार पत्थलगांव से जशपुर होते हुए झारखंड के लोहरदग्गा तक भी रेल लाइन जोड़ने की योजना है. इससे न सिर्फ यात्री बल्कि माल ढुलाई भी सुगम होगी और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.
यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा
रूट के मुताबिक, अंबिकापुर से रेल लाइन मणिपुर जंक्शन से होते हुए परसा, कंचनपुर, बघिमा, राजपुर, बलरामपुर और तातापानी जैसे कई इलाकों से गुजरेगी और रामानुजगंज पहुंचेगी. यहां से लाइन दो हिस्सों में बंटेगी. एक तरफ गढ़वा तक और दूसरी तरफ बरवाडीह तक रेल कनेक्शन जाएगा. गढ़वा रोड पहले से बड़े रेल नेटवर्क से जुड़ा है, जिससे अंबिकापुर सीधा दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से जुड़ सकेगा और यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.
परियोजना में कई चुनौतियां भी
हालांकि इस परियोजना के आगे बढ़ने में अभी कई चुनौतियां भी हैं. सबसे बड़ी समस्या वन क्षेत्र से जुड़ी अनुमति की है. रामानुजगंज से बरवाडीह और अंबिकापुर से रामानुजगंज के बीच कई हिस्से संरक्षित जंगल और टाइगर रिजर्व से गुजरते हैं. ऐसे में वन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होगा, जिसमें समय लग सकता है. इसके बाद ही जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा, लेकिन लोगों में उम्मीदें अब भी मजबूत बनी हुई हैं.
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