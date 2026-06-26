समझौते की कोशिश कर रहे थे रिश्तेदार, पति ने सबके सामने तीन बार बोल दिया 'तलाक', FIR दर्ज

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Ambikapur Triple Talaq Case-छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में तीन तलाक का मामला सामने आया है. एक पति ने यहां सामाजिक स्तर पर समझौता कराने पहुंचे रिश्तेदारों के सामने ही अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया. इससे पहले पीड़िता ने महिला थाने में दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शादी के बाद से कर रहे थे प्रताड़ित
जानकारी के अनुसार, मोमिनपुरा निवासी 31 वर्षीय सहाना बानो का निकाह 18 जून 2022 को सदर रोड निवासी व्यवसायी शोएब खान से हुआ था. सहाना का आरोप है कि निकाह के महज तीन महीने बाद ही पति और ससुराल वालों ने कम दहेज लाने की बात कहकर उसे शारिरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. शादी के समय मायके पक्ष ने घरेलू सामान के साथ 3 लाख रुपए नकद दिए थे, लेकिन आरोपी पति 5 लाख रुपए और दहेज की मांग पर अड़ा हुआ था. इसके अलावा, शादी के ढाई साल बाद भी बच्चे न होने के कारण विवाद और ज्यादा बढ़ गया. प्रताड़ा से तंग आकर महिला 10 महीने पहले अपने मायके लौट आई थी.
समझौते की कोशिश के दौरान दिया तीन तलाक
मायके आने के बाद पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था. इसी बीच, बीते 6 जून को पीड़िता के परिवार के सदस्य जान मोहम्मद, समीर अंसारी, रज्जाक अंसारी और कलीम अंसारी दोनों पक्षों में सुलह कराने के उद्देश्य से महिला को लेकर शोएब के घर पहुंचे थे. परिजनों ने शोएब को काफी समझाने और पत्नी को साथ रखने का प्रयास किया. इसके बावजूद, शोएब ने सहाना को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया और सभी रिश्तेदारों के सामने जोर-जोर से तीन बार तलाक बोलकर उसे घर से निकाल दिया.
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच समझौते की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गईं. पीड़िता ने कोतवाली थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. एडमिशन एसपी अमोलक सिंह के अनुसार, शिकायत की प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने 25 जून को आरोपी पति शोएब खान के खिलाफ मुस्लिम महिला अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.
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