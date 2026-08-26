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रक्षाबंधन पर घर जाने को लेकर हुआ विवाद, लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने काटा गला, बॉयफ्रेंड की मौत; 10 साल से साथ में था कपल

अंबिकापुर में दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. रक्षाबंधन पर घर जाने की बात को लेकर लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका के बीच विवाद हो गया. इसके बाद दोनों ने गला काट लिया. युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByPooja
Published: Aug 26, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:11 PM IST
रक्षाबंधन पर घर जाने को लेकर हुआ विवाद, लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने काटा गला, बॉयफ्रेंड की मौत; 10 साल से साथ में था कपल

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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