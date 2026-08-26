/रक्षाबंधन पर घर जाने को लेकर हुआ विवाद, लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने काटा गला, बॉयफ्रेंड की मौत; 10 साल से साथ में था कपल

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अंबिकापुर में लिव-इन रिलेशनशिप नें रह रहे प्रेमी-प्रेमिका के बीच रक्षाबंधन पर घर जाने की बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद के बाद दोनों ने अपना गला काट लिया. घटना में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल है और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भार्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
दरअसल अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती कॉलेज के पीछे उस वक्त सनसनी फैल गई, जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी मोहन निवासी दरिमा और प्रेमिका महिमा सिदार ने अपना गला काट लिया. बताया गया कि प्रेमी और प्रेमिका पिछले 10 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. रक्षाबंधन को लेकर प्रेमिका ने घर जाने की बात कही तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद हो गया. इधर प्रेमिका विवाद के बाद बाथरूम चली गई, और वापस रूम में आई तो देखा कि प्रेमी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था. प्रेमी का गला कटा देख प्रेमिका ने भी अपना गला काट लिया.
मकान मालिक ने पुलिस को दी सूचना
वहीं पड़ोस के लोग चीख पुकार की आवाज सुनते हुए मौके पर पहुंचे, तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मकान मालिक ने इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया. जब गांधीनगर पुलिस पहुंची, तो युवक की मौत हो चुकी थी, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर थी. पुलिस ने तुरंत महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है.
जांच में जुटी पुलिस
मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल प्रेमिका को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं प्रेमी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है. गांधीनगर थाना प्रभारी डी दुबे ने बताया कि आगे की जांच चल रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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