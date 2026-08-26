/रक्षाबंधन पर घर जाने को लेकर हुआ विवाद, लिव-इन में रह रहे प्रेमी-प्रेमिका ने काटा गला, बॉयफ्रेंड की मौत; 10 साल से साथ में था कपल

दरअसल अंबिकापुर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती कॉलेज के पीछे उस वक्त सनसनी फैल गई, जब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी मोहन निवासी दरिमा और प्रेमिका महिमा सिदार ने अपना गला काट लिया. बताया गया कि प्रेमी और प्रेमिका पिछले 10 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. रक्षाबंधन को लेकर प्रेमिका ने घर जाने की बात कही तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद हो गया. इधर प्रेमिका विवाद के बाद बाथरूम चली गई, और वापस रूम में आई तो देखा कि प्रेमी जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था. प्रेमी का गला कटा देख प्रेमिका ने भी अपना गला काट लिया.