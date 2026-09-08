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अंबिकापुर के सिद्धार्थ अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मासूम को लगा दिया एक्सपायरी एमिकासिन इंजेक्शन, स्टॉक में मिले 3 एक्सपायरी इंजेक्शन

अंबिकापुर के सिद्धार्थ हॉस्पिटल में मासूम को एक्सपायरी एमिकासिन इंजेक्शन लगाए जाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है. कलेक्टर के निर्देश पर टीम ने अस्पताल की फार्मेसी, दवा स्टॉक और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें तीन एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByPooja
Published: Sep 08, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:35 PM IST
अंबिकापुर के सिद्धार्थ अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मासूम को लगा दिया एक्सपायरी एमिकासिन इंजेक्शन, स्टॉक में मिले 3 एक्सपायरी इंजेक्शन

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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