/अंबिकापुर के सिद्धार्थ अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मासूम को लगा दिया एक्सपायरी एमिकासिन इंजेक्शन, स्टॉक में मिले 3 एक्सपायरी इंजेक्शन

अंबिकापुर में मासूम को एक्सपायरी एमिकासिन इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया है. घटना शहर के संजय पार्क स्थित सिद्धार्थ हॉस्पिटल का है. मामले के सामने आने के बाद अस्पताल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंचकर अस्पताल की फार्मेसी, दवा स्टॉक और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की. जांच के दौरान अस्पताल के स्टॉक में तीन एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं. जिनमें एमिकासिन 250 मिलीग्राम के इंजेक्शन शामिल हैं. इन इंजेक्शनों पर एक्सपायरी तारीख अप्रैल 2026 दर्ज है. एक्सपायरी तारीख निकलने के बावजूद इंजेक्शन अस्पताल के स्टॉक में कैसे मौजूद थे. इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि इन एक्सपायरी इंजेक्शनों का मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया गया था या नहीं. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.