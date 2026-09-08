/अंबिकापुर के सिद्धार्थ अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मासूम को लगा दिया एक्सपायरी एमिकासिन इंजेक्शन, स्टॉक में मिले 3 एक्सपायरी इंजेक्शन

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अंबिकापुर में मासूम को एक्सपायरी एमिकासिन इंजेक्शन लगाने का मामला सामने आया है. घटना शहर के संजय पार्क स्थित सिद्धार्थ हॉस्पिटल का है. मामले के सामने आने के बाद अस्पताल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिद्धार्थ हॉस्पिटल पहुंचकर अस्पताल की फार्मेसी, दवा स्टॉक और मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की. जांच के दौरान अस्पताल के स्टॉक में तीन एक्सपायरी इंजेक्शन मिले हैं. जिनमें एमिकासिन 250 मिलीग्राम के इंजेक्शन शामिल हैं. इन इंजेक्शनों पर एक्सपायरी तारीख अप्रैल 2026 दर्ज है. एक्सपायरी तारीख निकलने के बावजूद इंजेक्शन अस्पताल के स्टॉक में कैसे मौजूद थे. इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि इन एक्सपायरी इंजेक्शनों का मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया गया था या नहीं. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी के मुताबिक, सरगुजा जिले के लखनपुर नगर पंचायत के रहने वाले शम्स खान ने आरोप लगाया है कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल में भर्ती उनके बेटे, उमैर खान (3.6 साल) को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाया गया. शिकायत के अनुसार उमेर खान को 6 सितंबर, 2026 को सिद्धार्थ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. डॉ. वैभव जायसवाल की लिखी पर्ची के आधार पर बच्चे को Amikacin 250mg का इंजेक्शन दिया गया. अगले दिन 7 सितंबर 2026 को इंजेक्शन की शीशी की जांच करने पर उस पर बैच नंबर L-24E-5B, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख 05-2024 और एक्सपायरी की तारीख 04-2026 छपी हुई पाई गई.
बच्चे के पिता का आरोप
सरगुजा कलेक्टर के पास इस मामले की शिकायत दर्ज कराते हुए उमैर खान ने कहा कि अगर उनके बेटे को सच में वह इंजेक्शन लगाया गया था, तो यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इंजेक्शन का इस्तेमाल उसकी एक्सपायरी डेट के बाद किया गया था. इसलिए उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष और तुरंत जांच की मांग की. उन्होंने अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड, इंजेक्शन लगाने के रिकॉर्ड, नर्सिंग रिकॉर्ड, फार्मेसी स्टॉक रजिस्टर और 6 सितंबर, 2026 के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है, ताकि जांच के दौरान कोई जरूरी सबूत नष्ट न हो.
टीम ने अस्पताल का किया दौरा
शिकायत मिलने पर कलेक्टर अजीत वसंत ने तुरंत कार्रवाई की और सरगुजा के CMHO डॉ. पी.एस. मार्को को मामले की जांच के निर्देश दिए. CMHO के निर्देशों पर अमल करते हुए, नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. पी.के. सिन्हा की अगुवाई वाली एक टीम ने अस्पताल का दौरा किया.
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