'200 नक्सली थे, सजा सिर्फ 10 को...', झीरम घाटी फैसले पर बोले भूपेश बघेल, 'असली आरोपी अभी बाहर'

रायपुर प्रेस क्लब में हुई डिबेट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मीडिया से बात करते हुए बघेल ने कहा कि उप मुख्यमंत्री जनता से झूठ बोल रहे हैं. बघेल ने कहा कि 14 दिसंबर 2023 को कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं. कैबिनेट में केवल प्रस्ताव स्वीकृत, अस्वीकृत या लंबित होते हैं, संकल्प नहीं लिया जाता है. उन्होंने गणित समझाते हुए कहा कि पूर्व में रमन सिंह सरकार और उनके कार्यकाल के 18 लाख आवास, फिर कैबिनेट के 18 लाख और केंद्रीय मंत्री द्वारा घोषित 10 लाख आवास मिलाकर कुल 46 लाख आवास स्वीकृत हो जाते हैं. जबकि पूरे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 54 लाख हाउसहोल्ड हैं, तो इस हिसाब से 46 लाख घर बन जाने के बाद केवल 8 लाख ही बचने चाहिए. उन्होंने सरकार से पूछा कि वास्तव में कितने मकान बनाए गए हैं.