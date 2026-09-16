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'200 नक्सली थे, सजा सिर्फ 10 को...', झीरम घाटी फैसले पर बोले भूपेश बघेल, 'असली आरोपी अभी बाहर'

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी हत्याकांड के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आया है, लेकिन पीड़ित परिवारों को अभी न्याय नहीं मिला. बघेल ने आरोप लगाया कि मामले की पूरी जांच नहीं हुई और असली आरोपी अब भी बाहर हैं.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByPooja
Published: Sep 16, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:37 PM IST
'200 नक्सली थे, सजा सिर्फ 10 को...', झीरम घाटी फैसले पर बोले भूपेश बघेल, 'असली आरोपी अभी बाहर'

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Sushil Kumar BAXLA

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सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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