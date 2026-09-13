अंबिकापुर में कॉलेज छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, NSUI नेता पर उकसाने का आरोप, दोस्तों ने दिए सबूत

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छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां गांधीनगर पुलिस स्टेशन इलाके में रहने वाली BA फर्स्ट ईयर की एक छात्रा ने अपने घर के बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी. इस घटना से इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है. छात्रा की मौत के बाद जब उसके दोस्तों ने परिवार को पूरी बात बताई, तो परिजन गांधीनगर पुलिस स्टेशन पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई. परिवार को शक है कि कोई खास बात हुई होगी जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया और वे निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.
कॉलेज छात्रा ने फंदे से झूलकर दी जान
दरअसल, छात्रा पटपरिया में अपने जीजा के घर रह रही थी. उसके जीजा ने बताया कि रात में वह बिस्तर पर नहीं थी. काफी देर तक वापस नहीं आने पर उसकी पत्नी ने देखा तो अंदर शव फांसी के फंदे से झूलका हुआ मिला. छात्रा 6 महीने पहले ही अंबिकापुर आई थी और पीजी कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी. उसके जीजा का कहना है कि छात्रा की सहेलियों ने बताया कि एनएसयूआई के एक छात्र नेता ज्ञान तिवारी उसे परेशान करता था और ब्लैकमेल करता था.
एनएसयूआई नेता पर उकसाने का आरोप
छात्रा की मौत के बाद उसके परिजनों ने NSUI छात्र नेता ज्ञान तिवारी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है. परिवार का आरोप है कि उसे लंबे समय से परेशान और ब्लैकमेल किया जा रहा था. हालांकि उसने कभी अपने परिवार को इस बारे में नहीं बताया था, लेकिन दोस्तों से पूरी बात पता चलने पर उन्होंने गांधीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.
टीएस सिंह देव ने निष्पक्ष जांच की मांग
गांधीनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस बीच, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देर रात पुलिस स्टेशन का घेराव किया और उचित जांच तथा आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की.
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