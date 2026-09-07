'सर, स्कूल में न टीचर हैं और न महीनों से बिजली...', 10 KM पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची 250 छात्राएं, Gen Alpha ने कलेक्टर को सुनाई समस्याएं

राज्य चुनें
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के सैकड़ों की संख्या में छात्राएं अपनी समस्या को लेकर नेशनल हाईवे 43 सड़क पर 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची. जहां कलेक्टर को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है. कलेक्टर ने तत्काल आदिवासी विभाग के अधिकारियों को जांच कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
दरअसल सरगुजा जिले के बतौली एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने 1 महीने से अधिक समय से बिजली नहीं, टीचर की उपलब्धता के साथ साफ सफाई को लेकर 250 छात्राएं कलेक्टर से शिकायत करने स्कूल से जिला मुख्यालय के लिए 40 किलोमीटर पैदल रवाना हुई, लेकिन टीचर और अधिकारियों को पता चलने पर 10 किलोमीटर दूर पर ही छात्राओं को रोक लिया गया और बस में बैठाकर छात्राओं को कलेक्टर से मिलवाने लाया गया.
पूर्व मंत्री ने की निंदा
इधर छात्राओं ने कलेक्टर को बताया कि स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर की कमी है. बिजली कई महीनों से गुल हो गई है. खाने के दौरान साफ-सफाई पर भी ध्यान प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा है. इन सभी समस्याओं को लेकर सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत ने कहा कि आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ललित शुक्ला को तत्काल जांच कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, साथ ही ऐसे सभी विद्यालयों की जांच कर सोमवार तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जिले के विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए. जो भी दोषी हो उन पर जांच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके से बच्चों को सड़क पर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने आना ना पड़े. गौरतलब हैं सरगुजा जिले में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय हो या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हमेशा से इस तरह की समस्याएं देखने को मिला है. बावजूद इसके आदिवासी विभाग के अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करने की वजह से हर बार की तरह इस बार भी कलेक्टर से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पहुंची है, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इन विद्यालयों में व्यवस्थाएं अधिकारियों द्वारा दुरुस्त की जाती है.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट