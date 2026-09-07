'सर, स्कूल में न टीचर हैं और न महीनों से बिजली...', 10 KM पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची 250 छात्राएं, Gen Alpha ने कलेक्टर को सुनाई समस्याएं

इधर छात्राओं ने कलेक्टर को बताया कि स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर की कमी है. बिजली कई महीनों से गुल हो गई है. खाने के दौरान साफ-सफाई पर भी ध्यान प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जा रहा है. इन सभी समस्याओं को लेकर सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत ने कहा कि आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त ललित शुक्ला को तत्काल जांच कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है, साथ ही ऐसे सभी विद्यालयों की जांच कर सोमवार तक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. वहीं इस पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जिले के विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए. जो भी दोषी हो उन पर जांच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरीके से बच्चों को सड़क पर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने आना ना पड़े. गौरतलब हैं सरगुजा जिले में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय हो या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हमेशा से इस तरह की समस्याएं देखने को मिला है. बावजूद इसके आदिवासी विभाग के अधिकारियों के द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करने की वजह से हर बार की तरह इस बार भी कलेक्टर से मिलने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्राएं पहुंची है, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इन विद्यालयों में व्यवस्थाएं अधिकारियों द्वारा दुरुस्त की जाती है.