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'सर, स्कूल में न टीचर हैं और न महीनों से बिजली...', 10 KM पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची 250 छात्राएं, Gen Alpha ने कलेक्टर को सुनाई समस्याएं

सरगुजा के बतौली स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की करीब 250 छात्राएं बिलजी, शिक्षकों की कमी और साफ-सफाई जैसी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने निकली. छात्राएं 10 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं, जहां कलेक्टर ने आदिवासी विभाग के अधिकारियों को तत्काल जांच कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByPooja
Published: Sep 07, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:06 PM IST
'सर, स्कूल में न टीचर हैं और न महीनों से बिजली...', 10 KM पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची 250 छात्राएं, Gen Alpha ने कलेक्टर को सुनाई समस्याएं

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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