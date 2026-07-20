13 साल तक अंबिकापुर में छिपे रहे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से जुड़े फरार गैंगस्टर, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

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Ambikapur News: 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर जिस वास्तविक घटनाक्रम से प्रेरित थी, उससे जुड़े हाईकोर्ट से फरार दो आरोपी पिछले 13-14 वर्षों से अंबिकापुर में रहकर करोड़ों रुपये का साम्राज्य खड़ा कर चुके थे. हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों तक पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी. झारखंड पुलिस की दबिश के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. दरअसल, झारखंड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरार गैंगस्टर शब्बीर आलम और उसका छोटा भाई जावेद आलम उर्फ बाबू आलम अंबिकापुर शहर के शहीद अब्दुल हमीद वार्ड क्रमांक 42 में रहकर अपना कारोबार चला रहे हैं. पुलिस बताए गए पते पर पहुंची, लेकिन दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस ने इस कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी, जिसके कारण दोनों आरोपियों को भागने का मौका मिल गया.
स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों आरोपी कई वर्षों से यहां रह रहे थे और बसों के संचालन, 40 से अधिक एंबुलेंसों के संचालन तथा जमीन के कारोबार से जुड़े हुए थे. इन कारोबारों के जरिए उन्होंने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित कर ली. अधिकांश संपत्तियां उनके बेटों और पत्नियों के नाम पर खरीदी गई थीं, ताकि किसी को उन पर संदेह न हो. बताया जा रहा है कि उनका अधिकांश कारोबार नकद लेनदेन पर आधारित था. इस मामले में आरोपियों को फरार होने में मदद करने वाले मोहम्मद जाहिद, उसके बेटे जुनैद खान तथा संरक्षण देने के आरोपी बैदुल खान के खिलाफ झारखंड पुलिस ने अंबिकापुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने मोहम्मद जाहिद और जुनैद खान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है, जबकि फरार बैदुल खान की तलाश अब भी जारी है.
झारखंड में किया था सरेंडर
बताया जा रहा है कि अंबिकापुर में पिछले 13 वर्षों से आरोपियों को संरक्षण देने के आरोपी बैदुल खान का बॉडीगार्ड शाकिब अफजल हत्याकांड के सात आरोपियों में शामिल था. जानकारी के अनुसार, शाकिब अफजल ने कुछ दिन पहले धनबाद थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है. हालांकि, बैदुल खान के साथ साझेदारी में काम करने वाले इरशाद आलम का कहना है कि बैदुल खान ने किसी भी आरोपी को संरक्षण नहीं दिया है और पुलिस उन्हें जानबूझकर फंसा रही है. वहीं आरोप है कि वर्ष 2012 में हत्या के आरोपी जावेद आलम को सबसे पहले इरशाद आलम ही अंबिकापुर लेकर आया था. सरगुजा को सुरक्षित ठिकाना मानने के बाद शब्बीर आलम भी यहां आकर बस गया.
पूर्व डिप्टी सीएम ने उठाए सवाल
आरोपियों को संरक्षण मिलने और शहर की पुलिसिंग व्यवस्था पर पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी थाना क्षेत्र में आकर बसता है, तो उसकी जानकारी और सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित थाना क्षेत्र की होती है. यदि कोई आरोपी रिश्तेदारों के माध्यम से किसी क्षेत्र में आकर रह रहा है, तो उसे संरक्षण देने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सह-आरोपी बनाया जाना चाहिए.
वसूली को लेकर खूनी रंजिश
गौरतलब है कि झारखंड के धनबाद जिले के वासेपुर क्षेत्र में गैंगस्टर शब्बीर आलम और कोल माफिया फहीम खान के परिवारों के बीच कोयले के वर्चस्व और वसूली को लेकर लंबे समय से खूनी रंजिश चली आ रही थी. 18 अक्टूबर 2001 को शब्बीर आलम, उसके भाई बाबू आलम और उनके साथियों ने धनबाद के डायमंड क्रॉसिंग के पास फहीम खान की मां नजमा खातून और मौसी शहनाज खातून की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में सात से अधिक आरोपी शामिल थे, जिनमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया था.
आजीवन कारावास की सजा
जिला एवं सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ शब्बीर आलम और बाबू आलम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. इसी दौरान कोर्ट परिसर से जेल ले जाते समय दोनों आरोपी फरार हो गए. बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था और तब से बिहार तथा झारखंड पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी.
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