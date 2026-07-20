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13 साल तक अंबिकापुर में छिपे रहे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से जुड़े फरार गैंगस्टर, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

Gangs of Wasseypur News: झारखंड के वासेपुर कांड से जुड़े हाईकोर्ट से फरार गैंगस्टर शब्बीर आलम और जावेद आलम के अंबिकापुर में 13-14 साल तक छिपकर रहने और बस, एंबुलेंस व जमीन कारोबार के जरिए करोड़ों की संपत्ति बनाने का खुलासा हुआ है. झारखंड पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला सामने आया.

Written BySushil Kumar BAXLA
Published: Jul 20, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:38 PM IST
13 साल तक अंबिकापुर में छिपे रहे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से जुड़े फरार गैंगस्टर, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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