13 साल तक अंबिकापुर में छिपे रहे 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से जुड़े फरार गैंगस्टर, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

Ambikapur News: 2012 में आई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर जिस वास्तविक घटनाक्रम से प्रेरित थी, उससे जुड़े हाईकोर्ट से फरार दो आरोपी पिछले 13-14 वर्षों से अंबिकापुर में रहकर करोड़ों रुपये का साम्राज्य खड़ा कर चुके थे. हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों तक पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी. झारखंड पुलिस की दबिश के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ. दरअसल, झारखंड पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरार गैंगस्टर शब्बीर आलम और उसका छोटा भाई जावेद आलम उर्फ बाबू आलम अंबिकापुर शहर के शहीद अब्दुल हमीद वार्ड क्रमांक 42 में रहकर अपना कारोबार चला रहे हैं. पुलिस बताए गए पते पर पहुंची, लेकिन दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस ने इस कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी, जिसके कारण दोनों आरोपियों को भागने का मौका मिल गया.