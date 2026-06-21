उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली एक संपूर्ण जीवन पद्धति है. उन्होंने कहा, 'स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और अंततः एक विकसित राष्ट्र की आधारशिला होता है. इसलिए योग को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रखकर हमें इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा.' उन्होंने आधुनिक बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और मोटापे का जिक्र करते हुए कहा कि आज एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी योग के चमत्कारी प्रभावों को स्वीकार कर रहा है.