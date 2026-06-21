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योग को बनाएं जीवन का हिस्सा, स्वस्थ समाज से ही होगी विकसित राष्ट्र की शुरुआत: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में हजारों नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ योगाभ्यास किया.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 21, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:13 PM IST
योग को बनाएं जीवन का हिस्सा, स्वस्थ समाज से ही होगी विकसित राष्ट्र की शुरुआत: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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