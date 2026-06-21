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12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग अंतर्गत अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में एक भव्य राज्य स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस गौरवमयी आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हजारों नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया और छत्तीसगढ़ को 'स्वस्थ और निरोग' बनाने का संकल्प लिया. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' रखी गई है, जो वर्तमान समय की भागदौड़ और तनावभरी जीवनशैली में बेहद प्रासंगिक है.
उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली एक संपूर्ण जीवन पद्धति है. उन्होंने कहा, 'स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और अंततः एक विकसित राष्ट्र की आधारशिला होता है. इसलिए योग को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रखकर हमें इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा.' उन्होंने आधुनिक बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव और मोटापे का जिक्र करते हुए कहा कि आज एलोपैथी और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी योग के चमत्कारी प्रभावों को स्वीकार कर रहा है.
पीएम मोदी के प्रयासों से योग को मिली वैश्विक पहचान
मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके सतत प्रयासों के कारण ही आज भारतीय ऋषि परंपरा के इस अमूल्य उपहार को वैश्विक पहचान मिली है. वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव को रिकॉर्ड समय में मिला विश्वव्यापी समर्थन इस बात का प्रमाण है कि पूरी दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक विरासत का लोहा माना है.
उन्होंने महर्षि पतंजलि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भगवान शिव (आदियोगी) और श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए कर्मयोग, ज्ञानयोग व भक्तियोग के संदेश को याद करते हुए भारत की समृद्ध आध्यात्मिक चेतना को रेखांकित किया.
छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
योग को राज्य में संस्थागत रूप देने और इसके व्यापक विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला साझा किया. उन्होंने बताया कि अब योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
उद्देश्य: योग शिक्षा, अनुसंधान (Research), प्रशिक्षण और जनजागरूकता को एक नई वैज्ञानिक दिशा और गति देना.
लक्ष्य: योग को सिर्फ शहरों तक सीमित न रखकर गांव-गांव, स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाना, ताकि इसे एक जनआंदोलन का रूप दिया जा सके.
स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ योग आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रूपनारायण सिन्हा को याद करते हुए कहा कि प्रदेश में योग के प्रचार-प्रसार में उनका योगदान हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा. उन्होंने कहा कि योग को घर-घर तक पहुंचाना ही उनके प्रति सच्ची और वास्तविक श्रद्धांजलि होगी.
जनजातीय युवाओं की सफलता पर जताया गौरव
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं और जनजातीय समाज के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है. इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं, जहां हाल ही में जनजातीय वर्ग के 13 होनहार युवाओं ने यूपीएससी (UPSC) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है.
ब्रह्ममुहूर्त में योग का है विशेष महत्व: स्वास्थ्य मंत्री
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भारतीय संस्कृति में 'ब्रह्ममुहूर्त' के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इस पावन समय में किया गया योगाभ्यास मानव शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है. इस राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन में विधायक प्रबोध मिंज, विधायक रामकुमार टोप्पो, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव, प्रशासनिक अधिकारीगण, सरगुजा संभाग के कमिश्नर और आईजी सहित भारी संख्या में स्कूली बच्चे और आम नागरिक उपस्थित रहे.