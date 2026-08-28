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नेपाल-तिब्बत सीमा पर तबाही, अंबिकापुर की डॉ. मीना गुप्ता समेत 80 लोग लापता, परिवार की बढ़ी चिंता

Nepal Floods: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ के बाद अंबिकापुर की डॉ. मीना गुप्ता समेत करीब 80 लोग लापता हैं. डॉ. मीना 23 अगस्त को कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने के बाद 25 अगस्त को आव्रजन कार्यालय पहुंची थीं, तभी अचानक आई बाढ़ में तीन मंजिला इमारत ढह गई.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByManish kushawah
Published: Aug 28, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:28 PM IST
नेपाल-तिब्बत सीमा पर तबाही, अंबिकापुर की डॉ. मीना गुप्ता समेत 80 लोग लापता, परिवार की बढ़ी चिंता
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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