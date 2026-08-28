नेपाल-तिब्बत सीमा पर तबाही, अंबिकापुर की डॉ. मीना गुप्ता समेत 80 लोग लापता, परिवार की बढ़ी चिंता

नेपाल में आई इस त्रासदी के कारण संचार के सभी साधन ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. डॉ. मीना के स्वास्थ्य और सकुशल वापसी को लेकर परिवार के साथ-साथ उनके स्वजन भी बेहद चिंतित हैं. भाजपा नेता करताराम गुप्ता ने बताया कि उनकी पुत्री डॉ. मीना गुप्ता वर्तमान में इंग्लैंड के टोरक्वे में त्वचा रोग विशेषज्ञ के पद पर सेवाएं दे रही हैं. बीते 14 अगस्त को वे दिल्ली पहुंची थीं. एक आध्यात्मिक गुरु के साथ लगभग 80 लोगों का दल दिल्ली से काठमांडू गया था. 23 अगस्त को दल ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी कर ली थी. 25 अगस्त को दल के सदस्य नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित आव्रजन कार्यालय में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गए थे। इसी दौरान यह त्रासदी हो गई.