नेपाल-तिब्बत सीमा पर तबाही, अंबिकापुर की डॉ. मीना गुप्ता समेत 80 लोग लापता, परिवार की बढ़ी चिंता

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Ambikapur Dr. Meena Gupta: नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ की त्रासदी ने अंबिकापुर के एक परिवार को बेचैन कर दिया है. अंबिकापुर के वरिष्ठ भाजपा नेता करताराम गुप्ता की पुत्री डॉ. मीना गुप्ता इस त्रासदी के बाद से लापता हैं. 23 अगस्त को कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा पूरी करने के बाद 25 अगस्त को वे अपने दल के साथ नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित आव्रजन कार्यालय में मौजूद थीं. इसी दौरान अचानक आई बाढ़ ने तीन मंजिला इमारत को धराशायी कर दिया. इसके बाद से डॉ. मीना सहित उनके दल के लगभग 80 लोग लापता हैं.
नेपाल में आई इस त्रासदी के कारण संचार के सभी साधन ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है. डॉ. मीना के स्वास्थ्य और सकुशल वापसी को लेकर परिवार के साथ-साथ उनके स्वजन भी बेहद चिंतित हैं. भाजपा नेता करताराम गुप्ता ने बताया कि उनकी पुत्री डॉ. मीना गुप्ता वर्तमान में इंग्लैंड के टोरक्वे में त्वचा रोग विशेषज्ञ के पद पर सेवाएं दे रही हैं. बीते 14 अगस्त को वे दिल्ली पहुंची थीं. एक आध्यात्मिक गुरु के साथ लगभग 80 लोगों का दल दिल्ली से काठमांडू गया था. 23 अगस्त को दल ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी कर ली थी. 25 अगस्त को दल के सदस्य नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित आव्रजन कार्यालय में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गए थे। इसी दौरान यह त्रासदी हो गई.
कौन हैं डॉक्टर मीना?
डॉ. मीना ने अपने पिता करताराम गुप्ता को भी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था. रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर दिल्ली में बेटी से मुलाकात करने की मंशा से करताराम गुप्ता भी दिल्ली गए थे. लेकिन उससे पहले ही यह बेचैन कर देने वाली खबर सामने आ गई. डॉ. मीना गुप्ता की प्रारंभिक शिक्षा अंबिकापुर के होलीक्रॉस स्कूल से हुई है. चिकित्सक बनने के बाद से वे इंग्लैंड में ही निवास कर रही हैं. वे छत्तीसगढ़ की उन यात्रियों में शामिल हैं, जो इस त्रासदी के बाद लापता हैं. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल केंद्र सरकार के संपर्क में हैं. उन्होंने करताराम गुप्ता से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.
क्या बोले पर्यटन मंत्री?
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि नेपाल से अत्यंत पीड़ादायक खबर सामने आई है. विनाशकारी बाढ़ में भारत के 288 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिसमें अंबिकापुर के करताराम गुप्ता की बेटी डॉ. मीना गुप्ता भी शामिल हैं, जो ब्रिटेन में अपनी सेवाएं दे रही थीं. हम लगातार भारत सरकार, नेपाल स्थित भारतीय दूतावास और अधिकारियों के माध्यम से सभी जगह संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं. मैंने तत्काल विदेश मंत्रालय से भी संपर्क किया है. विदेश मंत्रालय की ओर से एक ई-मेल आईडी दी गई है, जिसे मैंने अभी करताराम गुप्ता जी को भेजा है, ताकि वे डॉ. मीना गुप्ता से जुड़ी पूरी जानकारी वहां साझा कर सकें.
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