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क्या होता है हवाला? अंबिकापुर में 1 करोड़ की डील में ट्रेनी IPS समेत 3 पुलिसकर्मीं फंसे, ASI-आरक्षक निलंबित

Ambikapur Police News: अंबिकापुर में साइबर ठगी केस की जांच के दौरान ट्रेनी IPS राहुल बंसल समेत तीन पुलिसकर्मियों पर धारा कम करने और जल्द चालान पेश करने के बदले एक करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा है. पुलिस ने ASI और आरक्षक को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है.

Written BySushil Kumar BAXLAEdited ByManish kushawah
Published: Aug 13, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:46 PM IST
क्या होता है हवाला? अंबिकापुर में 1 करोड़ की डील में ट्रेनी IPS समेत 3 पुलिसकर्मीं फंसे, ASI-आरक्षक निलंबित
Image Credit: ZEE MEDIA

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Sushil Kumar BAXLA

Sushil Kumar BAXLA

सुशील कुमार, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले से रिपोर्टर हैं. 

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