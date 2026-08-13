क्या होता है हवाला? अंबिकापुर में 1 करोड़ की डील में ट्रेनी IPS समेत 3 पुलिसकर्मीं फंसे, ASI-आरक्षक निलंबित

प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप

इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. अब देखना होगा कि पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यह आने वाले वक्त में साफ होगा. इस पूरे मामले को लेकर सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा ने बताया कि साइबर रेंज थाना अंबिकापुर में एक साइबर ठगी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था. मामले में देश के अलग-अलग राज्यों से 23 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में की जा रही थी. जांच के दौरान आरोपी पक्ष के द्वारा सीबीआई से शिकायत की गई थी, जिसमें हमने जवाब दिया है. साथ ही आरोपी पक्ष से एक करोड़ रुपए के लेनदेन के आरोप के सबूत पेश करने को कहा गया था, लेकिन आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है. वहीं, जिन पुलिस आरक्षक और एएसआई के द्वारा रुपए की मांग को लेकर बातचीत का वीडियो सामने आया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से साइबर रेंज थाना से निलंबित कर दिया गया है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विभागीय कार्रवाई के साथ एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी.