क्या होता है हवाला? अंबिकापुर में 1 करोड़ की डील में ट्रेनी IPS समेत 3 पुलिसकर्मीं फंसे, ASI-आरक्षक निलंबित

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Rahul Bansal IPS News: अंबिकापुर शहर में नगर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल सहित एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा पर ठगी के मामले में धारा कम करने और जल्द चालान पेश करने के लिए हवाला के जरिए एक करोड़ रुपए लेने का आरोप सामने आया है. दरअसल, यह पूरा मामला अंबिकापुर शहर से जुड़ा है. शिकायतकर्ता और क्रेशर संचालक रवि मोहन गोस्वामी ने बताया कि वह शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करता था. इसी दौरान उसके पास एक मोबाइल नंबर से फोन आया और कहा गया कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं. उस प्लेटफॉर्म का नाम मनी ट्रेड 365 और स्काई ट्रेड था. दोनों एप्लीकेशन इंस्टॉल कराकर एप्लीकेशन में दिए गए क्यूआर कोड के जरिए रुपए इन्वेस्ट करने को कहा गया.
पीड़ित ने क्यूआर कोड के जरिए छोटी रकम के साथ इन्वेस्ट किया तो उसे मुनाफा होने लगा. इसी तरह पीड़ित ने कई खाता क्रमांकों के जरिए पैसा इन्वेस्ट करता रहा. साथ ही परिवार के सदस्यों के फोन के जरिए भी इन्वेस्ट किया गया. शिकायतकर्ता ने मनी ट्रेड 365 और स्काई ट्रेड के माध्यम से 17-18 अलग-अलग बैंक खातों में 84 किश्तों के जरिए कुल 20.15 लाख रुपए जमा कराए. लेकिन कुछ समय बाद एप्लीकेशन बंद हो गया. इसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ और उसने ऑनलाइन माध्यम से रेंज साइबर थाना सरगुजा (अंबिकापुर) में शिकायत की. शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 318(4), 3(5) और 66D के तहत अपराध दर्ज किया गया था.
केस में आरोपियों से की पूछताछ
इधर, सरगुजा जिले के अंबिकापुर में नगर पुलिस अधीक्षक के तौर पर 2022 बैच के आईपीएस राहुल बंसल की पदस्थापना 5 अगस्त 2025 को हुई थी. इस शिकायत की जांच राहुल बंसल के द्वारा की जा रही थी. मामले में पीड़ित पक्ष से पूछताछ के अलावा आरोपियों को हरियाणा से लाकर भी पूछताछ की गई थी. इसी बीच सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज सुधांशु कौशिक ने मामले में सीबीआई, राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा को नोटिस जारी किया. सभी पक्षों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में जवाब पेश किया है.
17 जुलाई को मांगी गई थी रिपोर्ट
कोर्ट ने 17 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ के डीजीपी को भी नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी थी. डीजीपी की ओर से पेश अधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए एक माह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने यह अनुरोध खारिज करते हुए 22 जुलाई 2026 तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया. बाद में 4 अगस्त 2026 को कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को होनी थी. हालांकि, मामले में कोर्ट में क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.
दो किस्तों में 50-50 लाख रुपए लिए
लेकिन इस पूरे मामले में धारा कम करने सहित जल्द चालान पेश करने के लिए एएसआई और आरक्षक के जरिए ट्रेनी आईपीएस राहुल बंसल द्वारा हवाला के जरिए एक करोड़ रुपए मांगने का ऑडियो वायरल होने का दावा किया जा रहा है. आरोप है कि हवाला के जरिए दो किस्तों में 50-50 लाख रुपए लिए गए. साथ ही आरक्षक अंशुल शर्मा द्वारा अपना गैजेट खराब होने की बात कहते हुए अलग से रुपए की मांग की गई और उसे मोबाइल दुकान में छोड़ने की बात कही गई.
प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप
इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. अब देखना होगा कि पूरे मामले में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। यह आने वाले वक्त में साफ होगा. इस पूरे मामले को लेकर सरगुजा आईजी दीपक कुमार झा ने बताया कि साइबर रेंज थाना अंबिकापुर में एक साइबर ठगी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था. मामले में देश के अलग-अलग राज्यों से 23 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में की जा रही थी. जांच के दौरान आरोपी पक्ष के द्वारा सीबीआई से शिकायत की गई थी, जिसमें हमने जवाब दिया है. साथ ही आरोपी पक्ष से एक करोड़ रुपए के लेनदेन के आरोप के सबूत पेश करने को कहा गया था, लेकिन आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया है. वहीं, जिन पुलिस आरक्षक और एएसआई के द्वारा रुपए की मांग को लेकर बातचीत का वीडियो सामने आया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से साइबर रेंज थाना से निलंबित कर दिया गया है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर विभागीय कार्रवाई के साथ एफआईआर की कार्रवाई भी की जाएगी.
आखिर क्या होती है हवाला डील ?
हवाला एक गैरकानूनी प्रक्रिया है. इसमें अनौपचारिक तरीके से पैसे के लेन-देन की व्यवस्था होती है, जिसमें बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल किए बिना एक जगह किसी एजेंट को पैसा दिया जाता है और दूसरी जगह उसके नेटवर्क से जुड़े एजेंट के माध्यम से संबंधित व्यक्ति को रकम दे दी जाती है. इसमें आमतौर पर भरोसे और एजेंटों के नेटवर्क के आधार पर लेन-देन होता है. और पैसे का वास्तविक सीमा-पार ट्रांसफर जरूरी नहीं होता है.
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