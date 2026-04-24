नदी की गंदगी अब बनेगी कमाई का जरिया! जानिए कैसे IIT भिलाई बदलने जा रहा है तांदुला की तस्वीर

Tandula River: तांदुला नदी के पुनर्जीवन के लिए बालोद प्रशासन और IIT भिलाई ने मिलकर योजना शुरू कर दी है. इसमें जल गुणवत्ता सुधार, जैव विविधता संरक्षण और जलकुंभी के उपयोग के साथ इसे इको-टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा.
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Chhattisgarh River News: छत्तीसगढ़ की माटी में बहती नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का पालना हैं. इन्हीं में से एक तांदुला नदी है. यह बालोद जिले की धड़कन, किसानों की जीवनदायिनी और हमारी पहचान मानी जाती है. लेकिन वक्त की मार और मानवीय हस्तक्षेप ने इस गौरवशाली नदी के अस्तित्व पर प्रदूषण और संकट की धूल जमा दी थी.
याद कीजिए 1913 का वह दौर, जब तांदुला जलाशय का निर्माण हुआ था. तब यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जिसने अंचल की प्यास बुझाई. पर धीरे-धीरे सिल्टेशन (गाद जमाव), बढ़ता प्रदूषण और घटता जल प्रवाह इसके अस्तित्व को निगलने लगे. सालों से यह नदी अपनी पुरानी चमक के लिए तरस रही थी. लेकिन आज, 24 अप्रैल 2026 की यह तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज होने जा रही है.
IIT भिलाई से ऐतिहासिक MOU
बालोद जिला प्रशासन के अथक प्रयासों से तांदुला का कायाकल्प शुरू हो चुका है. जल संसाधन विभाग और आईआईटी भिलाई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता MOU हुआ है. यह केवल सफाई अभियान नहीं, बल्कि विज्ञान और समर्पण का संगम है.
वैज्ञानिक मॉडल से पनर्जीवित
बता दें कि कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा की विशेष पहल पर अब तांदुला को एक 'वैज्ञानिक मॉडल' के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा. वहीं कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने कहा, 'यह बालोद की लाइफलाइन तांदुला को पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित करने का प्रयास है.
जानिए क्या है मास्टर प्लान?
इस महायज्ञ के पहले चरण में तांदुला जलाशय से हीरापुर एनीकट तक के 3 किलोमीटर के हिस्से को विकसित किया जाएगा.
1. पहला कदम: उन्नत तकनीकी सर्वेक्षण और जल की गुणवत्ता में सुधार.
2. दूसरा कदम: प्रकृति-आधारित समाधानों के माध्यम से जैव-विविधता का संरक्षण.
3. तीसरा कदम: जलकुंभियों को कचरा नहीं, बल्कि संसाधन के रूप में उपयोग करना.
जिले के जल संसाधन विभाग के ईई पीयूष देवांगन ने बताया कि इसे केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक शानदार इको-टूरिज्म कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्रकृति और पर्यटन साथ-साथ चलेंगे. वहीं दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्य नारायण राठौर ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए एक पथ-प्रदर्शक परियोजना बताया है. यह मॉडल भविष्य में पूरे प्रदेश की नदियों के लिए नजीर बनेगा.
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