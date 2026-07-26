/बस्तर में वन्यजीवों को शिकारियों से बचाएगी 3 राज्यों की टास्क फोर्स, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मिलाया हाथ!

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छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीवों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक संयुक्त पहल शुरू की है. बीजापुर में हुई एक बैठक के दौरान तीनों राज्यों के वरिष्ठ वन अधिकारियों ने वन्यजीवों के अवैध शिकार और तस्करी को रोकने के लिए एक साझा रणनीति बनाई. इस पहल के तहत सीमावर्ती जंगलों में नियमित गश्त करने और शिकारियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा.
वन्यजीवों को शिकारियों से बचाएगी तीन राज्यों की टास्क फोर्स
दरअसल, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में रहने वाले जंगली जानवर अक्सर महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमाओं में चले जाते हैं, जिससे वे शिकारियों के आसान शिकार बन जाते हैं. नतीजतन अब इन सीमावर्ती इलाकों से ही शिकार की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं. वन्यजीव तस्करों और शिकारियों से निपटने के लिए तीनों राज्यों ने एक संयुक्त रणनीति बनाई है. सिर्फ निगरानी से आगे बढ़कर, राज्य संयुक्त अभियान चलाएंगे. तीनों राज्यों के कर्मचारियों को मिलाकर एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो लगातार संयुक्त गश्त करेगी और शिकारियों की हर हरकत पर नजर रखेगी.
इंद्रावती टाइगर रिजर्व में अब होगी संयुक्त गश्त
इंद्रावती टाइगर रिजर्व लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सीमाएं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और तेलंगाना के वन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण इन तीनों राज्यों के जंगलों के बीच बाघों, तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों की प्राकृतिक आवाजाही भी होती रहती है. ऐसे में उनकी सुरक्षा भी एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है. बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद से शिकारियों की गतिविधियों की कई खबरें सामने आई हैं. विभाग ने लगातार कार्रवाई की और कई तस्करों को गिरफ्तार किया. अब तीनों राज्यों की संयुक्त रणनीति से यह उम्मीद है कि इंद्रावती के जंगलों में वन्यजीव पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेंगे और शिकारियों के लिए इन जंगलों में घुसपैठ करना पहले जितना आसान नहीं होगा.
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