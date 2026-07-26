/बस्तर में वन्यजीवों को शिकारियों से बचाएगी 3 राज्यों की टास्क फोर्स, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मिलाया हाथ!

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में अब होगी संयुक्त गश्त

इंद्रावती टाइगर रिजर्व लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी सीमाएं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और तेलंगाना के वन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण इन तीनों राज्यों के जंगलों के बीच बाघों, तेंदुओं और अन्य वन्यजीवों की प्राकृतिक आवाजाही भी होती रहती है. ऐसे में उनकी सुरक्षा भी एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है. बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के बाद से शिकारियों की गतिविधियों की कई खबरें सामने आई हैं. विभाग ने लगातार कार्रवाई की और कई तस्करों को गिरफ्तार किया. अब तीनों राज्यों की संयुक्त रणनीति से यह उम्मीद है कि इंद्रावती के जंगलों में वन्यजीव पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेंगे और शिकारियों के लिए इन जंगलों में घुसपैठ करना पहले जितना आसान नहीं होगा.