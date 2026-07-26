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बस्तर में वन्यजीवों को शिकारियों से बचाएगी 3 राज्यों की टास्क फोर्स, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मिलाया हाथ!

छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में शिकारियों से वन्यजीवों को बचाने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाई है. बीजापुर में तीनों राज्यों के वरिष्ठ वन अधिकारियों की बैठक में एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया गया.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 26, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:02 PM IST
बस्तर में वन्यजीवों को शिकारियों से बचाएगी 3 राज्यों की टास्क फोर्स, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र ने मिलाया हाथ!

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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