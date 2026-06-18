इसके अलावा जेल, बाल गृह, छात्रावास और अन्य संस्थानों में रहने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोई भी संभावित मरीज जांच से वंचित न रह जाए. वहीं अधिकारियों का कहना है कि सर्वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है. जिन लोगों में टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, उनका मॉलिक्यूलर टेस्ट कराया जाता है, जबकि बिना लक्षण वाले लोगों का पहले एक्स-रे किया जाता है. एक्स-रे रिपोर्ट में असामान्यता मिलने पर आगे की जांच की जाती है. जिले में सबसे ज्यादा टीबी मरीज बस्तर और बकावंड ब्लॉक में पाए गए हैं.