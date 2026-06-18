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Bastar Health News: बस्तर जिले में टीबी मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया है. 24 मार्च 2026 से शुरू हुए इस 100 दिवसीय अभियान में अब तक करीब 10 हजार लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें लगभग 300 लोग टीबी पॉजिटिव पाए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, बस्तर जिले के 151 गांवों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा गया है, जहां विशेष रूप से सघन जांच की जा रही है.
इसके अलावा जेल, बाल गृह, छात्रावास और अन्य संस्थानों में रहने वाले लोगों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि कोई भी संभावित मरीज जांच से वंचित न रह जाए. वहीं अधिकारियों का कहना है कि सर्वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है. जिन लोगों में टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं, उनका मॉलिक्यूलर टेस्ट कराया जाता है, जबकि बिना लक्षण वाले लोगों का पहले एक्स-रे किया जाता है. एक्स-रे रिपोर्ट में असामान्यता मिलने पर आगे की जांच की जाती है. जिले में सबसे ज्यादा टीबी मरीज बस्तर और बकावंड ब्लॉक में पाए गए हैं.
300 से ज्यादा मरीज मिले
बता दें कि स्वास्थ्य विभाग इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी और उपचार व्यवस्था पर जोर दे रहा है. पिछले साल जिले में 1,520 टीबी मरीज दर्ज किए गए थे, वहीं इस वर्ष अभियान के शुरुआती चरण में ही 300 से अधिक मरीजों की पहचान हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह अभियान अभी एक माह और जारी रहेगा तथा तब तक चलेगा जब तक जिले की पूरी लक्षित आबादी की जांच पूरी नहीं हो जाती. प्रशासन का लक्ष्य बस्तर जिले को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना है.
जानिए टीबी के लक्षण ?
1. दो सप्ताह से ज्यादा खांसी का होना
2. लगातार बुखार आना
3. रात में ज्यादा पसीना आना
4. तेजी से वजन कम होना
5. भूख कम लगना
6. शरीर में कमजोरी महसूस होना
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