Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /बस्तर में टीबी पर बड़ा प्रहार, 100 दिन के अभियान में 10 हजार जांच, 300 से ज्यादा मरीजों की पहचान

बस्तर में टीबी पर बड़ा प्रहार, 100 दिन के अभियान में 10 हजार जांच, 300 से ज्यादा मरीजों की पहचान

Bastar TB News: छत्तीसगढ़ के बस्तर में टीबी मुक्त अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत 100 दिनों में 10 हजार लोगों की जांच की गई, जिसमें 300 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं. वहीं 151 हाई रिस्क गांवों में सघन स्क्रीनिंग की जा रही है.

Written ByANOOP AWASTHIEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 18, 2026, 06:23 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:23 PM IST
बस्तर में टीबी पर बड़ा प्रहार, 100 दिन के अभियान में 10 हजार जांच, 300 से ज्यादा मरीजों की पहचान
Image Credit: Bastar Health News

About the Author

ANOOP AWASTHI

ANOOP AWASTHI

अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
स्कूल का पहला दिन, छात्राओं के बीच CM मोहन, किसी से दुलार तो किसी के सिर पर रखा हाथ
Mohan Yadav10 min ago
2
Singrauli news45 min ago
3
mp news2 hrs ago
4
bhopal news8:39 AM IST
5
mp news6:22 AM IST