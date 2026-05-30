छत्तीसगढ़ को मिली थोड़ी राहत...तापमान में आई गिरावट, 3 दिन आंधी-बारिश के आसार

Chhattisgarh Weather News: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ समय से जारी भीषण गर्मी और तपते सूरज के बीच राहत की खबर सामने आई है. राज्य के मौसम के मिजाज में आंशिक बदलाव देखा गया है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में कई जिलों में तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, जिससे स्थानीय निवासियों को भीषण लू से कुछ हद तक राहत मिली है.

राजनांदगांव जिला सबसे गर्म

मौसम विभाग के अमुसार राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है. पूरे राज्य में, राजनांदगांव जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, जो अधिकतम 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. इसके अलावा दुर्ग में 44.5 डिग्री, राजधानी रायपुर में 42.8 डिग्री, कवर्धा में 42.3 डिग्री और बिलासपुर में 42 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसके अलावा जगदलपुर में पारा 38.6 डिग्री और अंबिकापुर में 36 डिग्री सेल्सियस रहा.

3 दिन आंधी-बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अगले तीन दिनों के भीतर मौसम में बदलाव आने वाला है, जिसके तहत गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. मौसम की इन स्थितियों में आए बदलाव के कारण आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एमपी में मेहरबान हुए इंद्रदेव! इन जिलों में आंधी-बारिश और ओले का अलर्ट, ग्वालियर में 10 डिग्री गिरा पारा

शनिवार को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने आज राज्य के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि, आंधी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और बारिश की संभावना जताई है. अगले तीन दिनों तक भी मौसम की ऐसी ही स्थिति बने रहने की उम्मीद है. राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर में आज आसमान छाए रहेंगे. शहर में बारिश और धूल भरी आंधी आने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 43°C और न्यूनतम तापमान लगभग 29°C रहने की उम्मीद है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!