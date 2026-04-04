पहाड़ों पर जिंदगी...छत्तीसगढ़ के इन गांवों में आज भी सुविधाओं का अकाल, कंधों पर ढोए जाते हैं मरीज

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के वनांचल इलाकों में बसे गांवों की हालत आज भी आदिम युग जैसी ही बनी हुई है. करमरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग आधे दर्जन गांवों में पक्की सड़कों का न होना, विकास से जुड़े तमाम दावों की पोल खोल देता है. यहां के निवासियों के लिए एक सामान्य यात्रा भी किसी बड़ी जंग से कम नहीं है. पथरीले और दुर्गम रास्तों के कारण ये गांव बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे रहते हैं.

70 साल बाद भी सड़क से वंचित गांव

दरअसल नारायणपुर जिले की करमरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव ताडोनार, हिक्कोनार, परलभाट, कुरुषनार और कोडोली आज भी एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश करते हैं, जहां आजादी के 70 साल बाद भी विकास की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है. इन गांवों के सामने सबसे बड़ी समस्या सड़कों की कमी है. एक ऐसी कमी जिसने यहां के स्थानीय निवासियों के रोजमर्रा के जीवन को एक निरंतर संघर्ष में बदल दिया है.

विकास से कोसों दूर

यहां के ग्रामीणों के लिए यात्रा महज एक सामान्य शब्द नहीं है, बल्कि यह तो संघर्ष का ही दूसरा नाम बन गया है. इन गांवों तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़कें नहीं हैं. इसके बजाय ऊबड़-खाबड़, असमान और गड्ढों से भरे कच्चे रास्ते ही उनकी ऐसी कड़वी सच्चाई बन गए हैं, जिससे वे चाहकर भी बच नहीं सकते. इनमें से कुछ गांवों तक पहुंचने के लिए निवासियों को तो खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है. मॉनसून के मौसम में हालात और भी बदतर हो जाते हैं, क्योंकि कीचड़ से सने ये कच्चे रास्ते जानलेवा खतरों में बदल जाते हैं.

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कंधों पर ढोए जाते हैं मरीज

आज भी इन गांवों के निवासी अपना राशन लाने के लिए 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलते हैं. सिर पर बोझ उठाकर वापस लौटना, परिस्थितियों के कारण बनी एक मजबूरी है. यह दृश्य किसी बीते हुए जमाने की कहानी नहीं, बल्कि आज के समय की एक सच्चाई है. स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति तो और भी ज़्यादा चिंताजनक है. यदि कोई बीमार पड़ जाए, तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं पाती. नतीजतन मरीज़ को मुख्य सड़क तक कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ता है. अक्सर, यह देरी जानलेवा साबित होती है.

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ग्रामीणों की मांग

गांव के बच्चों का भविष्य भी इन्हीं रास्तों से जुड़ा हुआ है. हर दिन उन्हें सिर्फ स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. सड़कों की खराब हालत की वजह से बच्चों को अक्सर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है. यहां तक कि जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं, वे भी इस रास्ते का इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि हर सफर खतरों से भरा होता है. इन गांवों के निवासियों की बस एक ही मांग है एक पक्की सड़क. उन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार सड़क बन गई, तो उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हर क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा.

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