चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने बस्तर में बरपाया कहर: बाढ़ से हजारों हेक्टेयर फसल तबाह, किसानों को मुआवजे की चिंता

किसानों को मुआवजे की चिंता

इस बीच, किसान मुआवजे की रकम को लेकर भी चिंतित हैं. राजस्व पुस्तक परिपत्र (RBC 6-4) के तहत, फसल के नुकसान के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद नुकसान की प्रकृति और जमीन सिंचित है या असिंचित, इस आधार पर तय की जाती है. किसानों का कहना है कि अधिकारी लगभग ₹8,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजे का प्रस्ताव दे रहे हैं, जो उन्हें अपर्याप्त लगता है और वे इसके बजाय फसल की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा, कई किसान बीमा भुगतान की मांग कर रहे हैं और सरकार से बाढ़ की आपदा को देखते हुए विशेष राहत देकर उनके कर्ज माफ करने का आग्रह कर रहे हैं.