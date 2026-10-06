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चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने बस्तर में बरपाया कहर: बाढ़ से हजारों हेक्टेयर फसल तबाह, किसानों को मुआवजे की चिंता

Chhattisgarh News: बस्तर में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के कारण आई भीषण बाढ़ ने हजारों हेक्टेयर में फैली धान और मिर्च की फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, जिससे किसान मुआवजे को लेकर चिंतित हैं.

Written ByANOOP AWASTHIEdited ByRanjana Kahar
Published: Oct 06, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 10:56 AM IST
चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने बस्तर में बरपाया कहर: बाढ़ से हजारों हेक्टेयर फसल तबाह, किसानों को मुआवजे की चिंता

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ANOOP AWASTHI

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अनूप अवस्थी, बस्तर जिले से ZEE MP-CG के लिए काम करते हैं. 

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