Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • छत्‍तीसगढ़ न्यूज़
  • /बड़ी लापरवाही...पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, रेलवे निर्माण के बाद खुला छोड़ा गया था गड्ढा

बड़ी लापरवाही...पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, रेलवे निर्माण के बाद खुला छोड़ा गया था गड्ढा

राजनांदगांव के बोरतलाव क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. बारिश के पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से तीन मासूम बच्चों की जान चली गई. स्कूल से घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद तीनों बच्चों के शव गड्ढे से बरामद किए गए.

Written ByKishor ShilledarEdited By:Pooja
Published: Jul 16, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:19 AM IST
बड़ी लापरवाही...पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, रेलवे निर्माण के बाद खुला छोड़ा गया था गड्ढा

About the Author

Kishor Shilledar

Kishor Shilledar

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'साहब, हमारा घर मत उजाड़ो...' आंसुओं के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीण
Singrauli newsJul 15
2
betul newsJul 15
3
indore newsJul 15
4
madhya pradesh newsJul 15
5
damoh newsJul 15