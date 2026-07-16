/बड़ी लापरवाही...पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत, रेलवे निर्माण के बाद खुला छोड़ा गया था गड्ढा

राजनांदगांव जिले के बोरतलाव क्षेत्र में बारिश के पानी से भरे एक तालाबनुमा गड्ढे ने तीन मासूम बच्चों की जान ले ली. जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे बोरतलाव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे. स्कूल की छुट्टी के बाद जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की. इसी दौरान ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को आखिरी बार पानी से भरे एक गहरे गड्ढे की ओर जाते देखा गया था.



तीनों बच्चों के शव पानी से बरामद किए गए

सूचना मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गड्ढे में तलाश शुरू की. कुछ देर की खोजबीन के बाद तीनों बच्चों के शव पानी से बरामद किए गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.