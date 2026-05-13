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छत्तीसगढ़ के बालोद में मिट्टी धंसने से हुई थी 3 मजदूरों की मौत, क्यों चर्चा में है यह मामला

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ के बालोद जिले में मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया था. बताया जा रहा है कि सीवरेज प्रोजेक्ट के दौरान यह हादसा हुआ था. जिसके बाद परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 13, 2026, 04:32 PM IST
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छत्तीसगढ़ के बालोद में बड़ी घटना
छत्तीसगढ़ के बालोद में बड़ी घटना

Balod in Chhattisgarh: छत्तीसगढ के बालोद जिले में मंगलवार की शाम को बड़ी घटना घट गई. यहां सीवरेज प्रोजेक्ट का काम चल रहा था. जहां काम के दौरान मिट्टी धंसने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. मृतकों में एक महिला और दो पुरुष शामिल है. बताया जा रहा है कि सीवरेज लाइन के बिछाने के लिए मिट्टी की खुदाई हो रही थी. लेकिन तभी अचानक से मिट्टी धंस गई. जिससे तीनों मजदूर 10 फीट नीचे गहरे गड्ढे में दब गए. मौके पर मौजूद लोगों को मुताबिक किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और तीनों को बचाया नहीं जा सका. घटना के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया है. 

पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे परिजन

घटना के बाद परिजन पोस्टमार्टम नहीं करने दे रहे हैं. भिलाई इस्पात संयंत्र के अस्पताल के सामने मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया है. उनका कहना है कि उचित मुआवजा और नौकरी दी जाए. क्योंकि यह पूरी तरह से लापरवाही है. प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन मामला सुलझाने में जुटा है. लेकिन मंगलवार को हुई इस घटना को बुधवार तक नहीं सुलझाया जा सका है. जिसके बाद यह मामला चर्चा में बना हुआ है. 

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बालोद के बीएसपी टाउन की घटना

घटना बालोद के बीएसपी टाउन की बताई जा रही है. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान किशुन कुमार 54 साल, राकेश कुमार 28 साल और बैशाखिन 50 साल के रूप में हुई है. घटना शाम करीब 5 बजकर 30 मिनट की बताई जा रही है. लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रात लगभग 11 बजे तीनों शव बाहर निकाले गए. आरोप है कि मजदूरों को बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और सुरक्षा बैरिकेडिंग के गहरे गड्ढे में उतारा गया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी धंसने से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम नहीं किए गए थे. ऐसे में इस बड़ी घटना में लापरवाही बड़ा कारण बताई जा रही है. 

धरने पर बैठे मजदूर 

मौके पर मौजूद दूसरे मजदूरों के मुताबिक मृतक मजदूर पाइप फिटिंग का काम कर रहे थे. तभी चेन मोल्डिंग मशीन की चेन अचानक टूट गई. तेज झटके के कारण आसपास की मिट्टी भरभराकर गड्ढे में गिर गई और मजदूर मलबे में दब गए. चार मजदूरों में से एक किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि तीन अंदर ही फंस गए. घटना के बाद मृतकों के परिजन और आदिवासी संगठन बीएसपी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए. प्रदर्शनकारियों ने प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है. परिजनों ने पोस्टमॉर्टम रुकवा दिया और शव लेने से इनकार कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में देर रात तक हंगामे की स्थिति बनी रही. 

स्थानीय सांसद भोजराज नाग ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों और बीएसपी प्रबंधन से लगातार चर्चा की गई. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि सुरक्षा मानकों में कहां चूक हुई. वहीं घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जांच की बात कही है. लेकिन तीन मजदूरों की मौत के बाद मामले में लापरवाही साफ नजर आ रही है. 

ये भी पढ़ेंः जगदलपुर से दिल्ली के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन, इन बड़े स्टेशनों पर रुकेगी 

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