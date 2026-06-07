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रायपुर-बिलासपुर में छुट्टी पर गई गर्मी! आंधी-बारिश की चेतावनी...बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा मानसून

Raipur Weather Update: छत्तीसगढ़ में मॉनसून के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं और इसके अगले 4-5 दिनों में राज्य में प्रवेश करने की उम्मीद है. इस बीच रायपुर-बिलासपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 07, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:08 PM IST
रायपुर-बिलासपुर में छुट्टी पर गई गर्मी! आंधी-बारिश की चेतावनी...बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा मानसून
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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