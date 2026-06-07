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Raipur-Bilaspur Weather Update: छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो भीषण गर्मी का सामना कर रहे थे. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा को पार कर चुका है. इसके अगले 4 से 5 दिनों में छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है. लेकिन मॉनसून के आने से पहले ही राज्य भर में प्री- मॉनसून की गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग ने रविवार को रायपुर और बिलासपुर के लिए अलर्ट जारी किया है.
रायपुर-बिलासपुर में रविवार का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार रविवार 7 जून को राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान और बारिश होने की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के आने से पूरे राज्य में गर्मी से राहत मिलेगी और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. साथ ही, तापमान में गिरावट आने और आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है.
चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बिलासपुर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रायपुर में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा. साथ ही आज तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है और विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.
बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा मानसून
बता दें कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून अगले पांच दिनों में बस्तर संभाग में प्रवेश कर सकता है. बस्तर में प्रवेश करते ही यह पूरे राज्य में सक्रिय हो जाएगा. मानसून के आने की संभावना के साथ ही राज्य में मौसम तेजी से बदल रहा है. इस बीच मौसम केंद्र ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें राज्य के कई इलाकों में 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज हवाओं के साथ आंधी, गरज-चमक और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.
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