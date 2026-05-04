रायपुर में कितने का है RCB-KRR मैच का टिकट, सोमवार से खुलेगी विंडो, विराट कोहली आएंगे

RCB-KRR Raipur Match: रायपुर में 12 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल का मुकाबला खेला जाएगा. जिसके लिए 4 मई यानि सोमवार से ऑनलाइन टिकट बिकना शुरू हो जाएगा. इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 10 मई को मुंबई इंडियंस के साथ अपना पहला मुकाबला खेलने वाली है. जिसके 2500 वाले टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं. रायपुर में होने वाले दोनों आईपीएल के मुकाबलों के लिए विराट कोहली भी रायपुर आने वाले हैं. ऐसे में यहां क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

सोमवार से मिलेंगे टिकट

आरसीबी और केकेआर के बीच होने वाले मुकाबले के लिए 12 मई से ऑनलाइन विंडों ओपन हो जाएगी. दर्शक https://shop.royalchallengers.com/ticket वेबसाइट पर जाकर अपनी सीट बुक कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि आरसीबी की टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेशन स्टॉर्ट कर देगी. जबकि मुंबई इंडियंस की टीम 8 मई और केकेआर की टीम 9 मई तक रायपुर पहुंच सकती है. आरसीबी ने दर्शकों अपनी आधिकारिक वेबसाइट और ऐप से ही टिकट खरीदने की सलाह दी है.

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कितना होगा टिकट

12 मई को होने वाले मुकाबले के लिए आरसीबी और केकेआर मुकाबले के लिए टिकटों की कीमत 2500 से 40000 तक होगी. नॉन-हॉस्पिटैलिटी स्टैंड्स टिकट 2500 से 3000 के बीच होगा. इसी तरह से प्रीमियम और हॉस्पिटैलिटी स्टैंड्स का टिकट 5000 से 8000 के बीच होगा. जबकि वीआईपी और कॉर्पोरेट बॉक्स टिकट के रेट 15000 से 40000 के बीच होंगे.ऑनलाइन में एक यूजर अधिकतम 4 टिकट बुक कर सकता है. जिसके लिए विडों आज से ओपन हो रहा है.

विराट कोहली का क्रेज

रायपुर में होने वाले दोनों मुकाबलों के लिए क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है. लेकिन सबसे ज्यादा क्रेज विराट कोहली का दिख रहा है. विराट कोहली 8 मई को रायपुर पहुंचेंगे. जहां वह 10 और 12 मई को मैदान पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे. ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों में अभी से आईपीएल का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है.

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